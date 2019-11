CC OO pretende seguir con los paros y rechaza «el chantaje» de Arcelor para arrancar el horno Trabajadores de Arcelor, concentrados ayer en la portería de Trasona de la planta de Avilés. / MARIETA Convoca asambleas después de la fecha límite que da la empresa para ver si sigue con las protestas; el resto de sindicatos critica su estrategia NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN. Sábado, 30 noviembre 2019, 03:10

Comisiones Obreras no renuncia a continuar con sus movilizaciones en Arcelor para pedir que se retome la negociación del acuerdo marco. El sindicato desoye así la condición que ha puesto sobre la mesa la empresa para arrancar el horno alto 'B' de Gijón, parado de forma indefinida desde octubre, y que pasa por el cese de las protestas. La multinacional trasladó a los sindicatos el pasado martes su intención de encender la instalación a partir del 9 de enero, pero solo si hay paz social y para ello pide que se le dé una respuesta el próximo martes, 3 de diciembre.

CC OO, sin embargo, no tiene intención de moverse de su posición, al menos hasta que se celebren las asambleas que tiene convocadas para los días 4 y 5 (miércoles y jueves de la semana que viene), es decir, posteriormente a la fecha límite que da la multinacional. En esas asambleas, el sindicato dará su visión de la situación y decidirá su estrategia. Aunque no están convocadas formalmente huelgas en diciembre, la previsión era mantener los paros que se vienen sucediendo desde mediados del mes de octubre.

«No hay nada que retirar», advirtió ayer el secretario general de CC OO en la siderúrgica, José Manuel Castro, que defendió que el sindicato no va a entrar en el juego de «chantajes y amenazas» que en 2012, según afirmó, llevó a la pérdida de derechos por parte de los trabajadores.

«Para nosotros esto es un chantaje puro y duro, ni las formas ni los tiempos están a la altura», coincidió también el secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, que asistió a la concentración que tuvo lugar en la portería de Trasona. El sindicalista cuantificó el seguimiento en un 50% del personal de convenio -unos 1.500 tienen contrato individual y sus condiciones no se rigen por este documento-.

La multinacional, sin embargo, cifra la incidencia en un 5% sobre el total de los trabajadores, aunque reconoce que el impacto en la producción es importante y que se están parando instalaciones, sobre todo, en las líneas acabadoras de Avilés. Según aseguran, el problema radica en que hay ciertos puestos indispensables para la actividad y que, al tratarse del derecho de huelga, si faltan no se pueden reemplazar, como los gruistas.

Reconocen en Arcelor que con las plantas a medio gas el impacto tampoco es tan elevado, pero que esta situación no se puede mantener con los dos hornos en marcha. De ahí que si CC OO no cesa las movilizaciones, la multinacional haya trasladado que optará por arrancar uno de los otros dos que tiene parados en Europa, el de Bremen (Alemania) o el de Cracovia (Polonia), dado que hay cierta mejoría en el mercado. Mientras, el asturiano quedará detenido 'sine die', lo que pondría en riesgo la continuidad de las líneas de largos, advierten en el grupo.

El resto de sindicatos con representación en los comités de la multinacional en Asturias (UGT, USO, CSI y Aciaa) rechazan las protestas y las achacan a que en febrero habrá elecciones sindicales, un argumento que CC OO no comparte y que ve como una mera coincidencia con las circunstancias actuales.

Desde UGT, José Manuel García calificó de «desleal» la actitud de CC OO por «no respetar lo que salió del referéndum», en referencia al ajustado respaldo que dio la plantilla al texto del convenio. «Hay que tratar de que el horno abra lo más pronto posible y encontrar una salida para largos», insistió. Desde USO se manifestaron en la misma línea. «Por encima de sindicalismos hay que garantizar la continuidad de la fábrica», recalcó Segismundo Lorenzana, para el que no aceptar la propuesta de Arcelor «sería dejar pasar una oportunidad que a lo mejor no vuelve». Para José Manuel Díaz (Aciaa) «no es el momento adecuado para convocar paros». «Este convenio podría mejorarse mediante acuerdos parciales, pero no mediante la utilización de la huelga», manifestó. Por su parte, CSI, que junto a CC OO rechazó el convenio, tampoco apoya la estrategia de este sindicato «cuando hay ERE en casi todas las instalaciones», aunque su portavoz, Manuel Pulgar, reconoció que a su sindicato no le gustan «amenazas» de la multinacional.