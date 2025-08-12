El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, conversa con el de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la Junta General. Mario Rojas

El Principado cuadruplicará el gasto en intereses por su deuda, calcula Fedea

Registrará el mayor alza de tipos por financiarse en gran medida a tipo variable, aunque el análisis reconoce que puede tener cierto sesgo

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 21:05

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige el asturiano Ángel de la Fuente, calcula que Asturias cuadruplicará el gasto en intereses ... por su deuda desde 2022 a 2028. Pasará de los 53 millones de entonces a 222. Así se contempla en el informe sobre la evolución esperada del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años que ha sido elaborado por los analistas de esta entidad Manuel Díaz y Carmen Marín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  3. 3

    Los primeros menores trasladados desde Canarias a la Península se realojarán en Gijón
  4. 4

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  5. 5 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  6. 6

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  7. 7 Fiestas de San Mateo en Oviedo: más de un centenar de actividades con tres escenarios principales
  8. 8 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  9. 9 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  10. 10

    Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado cuadruplicará el gasto en intereses por su deuda, calcula Fedea

El Principado cuadruplicará el gasto en intereses por su deuda, calcula Fedea