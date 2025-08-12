El Principado cuadruplicará el gasto en intereses por su deuda, calcula Fedea

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige el asturiano Ángel de la Fuente, calcula que Asturias cuadruplicará el gasto en intereses ... por su deuda desde 2022 a 2028. Pasará de los 53 millones de entonces a 222. Así se contempla en el informe sobre la evolución esperada del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años que ha sido elaborado por los analistas de esta entidad Manuel Díaz y Carmen Marín.

Las proyecciones, explican, parten de una serie de supuestos anclados en previsiones oficiales (del Gobierno de España y de AIReF) sobre la evolución del Producto Interior Bruto y de los saldos presupuestarios autonómicos y también de la última información estadística disponible (del Tesoro y el Banco de España). Bajo estos supuestos, el gasto en intereses de las diferentes regiones se incrementaría hasta los 11.789 millones de euros en 2028 desde los 3.608 en 2022. Esto supone más que triplicar los recursos que se dedicaban en 2022 a pagar los intereses de la deuda de los diferentes territorios.

Según argumentan, los factores que guían este cambio son dos: el importante aumento de los tipos de interés al que se enfrentan las haciendas autonómicas respecto al periodo 2015-2021 –el informe supone que el nivel se mantendrá constante en los próximos años– y el elevado volumen de deuda.

Mientras que a nivel nacional el aumento es del 227%, en el caso asturiano el alza porcentual es del 318%, el séptimo mayor del país, lo que implica elevar el gasto en 169 millones. Detrás de este incremento está, sobre todo, una fuerte subida de los tipos de interés de la deuda pública. De hecho, según los cálculos de Fedea, es la más alta de España y escalará del 1,3% de 2022 al 4,9% de 2028, el porcentaje más elevado de todo el territorio estatal, que registrará una media del 3,2%. La variación de tipos será, por tanto, de 3,6 puntos en el Principado, frente a los 2,1 nacionales.

«El tipo medio alcanzaría casi el 5%, debido a que, a diferencia de la mayoría de las comunidades autónomas, esta región se financia en gran medida mediante préstamos a tipo variable», subraya el informe. No obstante, los analistas aclaran que «la estimación del tipo medio para Asturias en el periodo 2025-2028 podría estar sesgada al alza en nuestra metodología, ya que el repunte de tipos en esta región se habría anticipado en gran medida a cierre de 2024». De 2022 a ese año, según calculan, el tipo medio en el Principado pasó ya del 1,3% al 4%, mientras que en el conjunto de las comunidades lo hizo del 1,1% al 2,2%.

Ante esta evolución, desde Fedea aconsejan a las comunidades autónomas que calibren «con mucha prudencia» las políticas fiscales expansivas que puedan estar contemplando. «Estas administraciones han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales», argumentan.

Desde Fedea, al igual que desde AIReF y del Banco de España, insisten en que llevan más de cuatro años sugiriendo que los distintos gobiernos autonómicos deberían diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de sus cuentas.