El Principado promete que apoyará a la industria alimentaria igual que a la de defensa, la química o la energética El director general de Sekuens, David González, afirma en una jornada organizada por EL COMERCIO, Central Lechera Asturiana y la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación, que «Asturias tiene un sector bio muy fuerte»

Carlos García-Ovies Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:19

El director general de la Agencia Sekuens, David González, prometió este jueves que el Principado no dará «ni un paso atrás» y que trabajará con la industria agroalimentaria «exactamente igual que con la industria de defensa, la energética, la química, la de movilidad y la audiovisual».

González realizó estas declaraciones en el marco de la jornada 'La gran oportunidad de la tecnología en la industria alimentaria', organizada por EL COMERCIO, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), y el Grupo Central Lechera Asturiana, en el hotel Artiem Asturias para analizar el papel de la innovación y la digitalización en un sector estratégico para la economía.

Una de las conclusiones del encuentro fue que la industria alimentaria asturiana tiene todos los ingredientes para competir de forma directa frente las regiones más punteras no solo de España, sino también del entorno comunitario, aunque es necesario un impulso inversor que ayude a que los avances en innovación tecnológica permeen en toda la cadena productiva y también poner solución a la escasez de talento.

El director general de Sekuens hizo hincapié en que «en Asturias tenemos un sector bio muy fuerte, pero también competimos con otras comunidades que son tremendamente fuertes». No obstante, defendió que «a la hora de la de manufacturar, de fabricar y de crear empresas, ingeniería y automatismos, hay pocas regiones en España y en Europa que nos metan mano». González explicó que «ahí es donde tenemos que aprovechar nuestra gran capacidad cómo combinar las capacidades que ya hay en otras comunidades con lo que nosotros sabemos hacer muy bien, que es toda la cadena de valor de ingeniería y fabricación».

Acto seguido, el director de Innovación y Emprendimiento de Grupo Central Lechera Asturiana, Rubén Hidalgo –que moderó la mesa redonda posterior–, apuntó que «la tecnología es fundamental» para la supervivencia de un sector que, a su juicio, «es el más importante de España». En ese escenario, enumeró algunos de los principales desafíos que afronta la industria, como la escasez de suelo fértil –que se ve agravada por las sequías y los incendios–, los cambios de hábito de los consumidores o las aplicaciones tecnológicas, que «ofrecen nuevas posibilidades en la gestión de los alimentos que pueden dejarte fuera de la ecuación si no las aplicas».

Pero en su opinión, uno de los más disruptivos es el de la falta de relevo generacional. Para ponerlo en contexto, recalcó que el sector lácteo asturiano factura unos 2.000 millones anuales, «una industria floreciente y potente». Sin embargo, en los últimos 25 años se ha pasado de 50.000 a poco más de 9.000 ganaderos, lo que dificulta ese relevo. Además, está habiendo un trasvase en el consumo de lácteos, desde la leche líquida hacia los quesos y los fermentados, con un incrtemento de la demanda, lo que genera «un problema de abastecimiento». «Para adaptarnos a esos retos, hace falta una fuerte apuesta por la innovación y la tecnología», defendió.

