El Principado volverá a emitir deuda pública y anuncia una revisión de su política fiscal En el centro, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, durante su comparecencia en la Junta. / HUGO ÁLVAREZ La consejera de Hacienda anuncia un Plan General de Contabilidad, una nueva Ley de Tasas y modificaciones en la de Patrimonio JOSÉ L. GONZÁLEZ OVIEDO. Martes, 24 septiembre 2019, 04:50

El Principado volverá a recurrir en 2020 a la emisión de deuda pública, aunque lo hará en una modalidad inédita hasta ahora. Si en anteriores ocasiones se utilizó la fórmula bilateral y los bonos, en esta será una emisión abierta a todos los agentes del mercado. Así lo explicó ayer la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, durante su comparecencia en la Junta General del Principado, que sirvió para exponer los planes del Gobierno en esta área.

Cárcaba señaló que la decisión llega después de que un análisis de los técnicos de la consejería aconsejara esta fórmula por preverse para el próximo ejercicio abundancia de liquidez y bajos tipos de interés. «Los parámetros actuales, con bajos tipos de interés y una mayor liquidez en los mercados, nos invitan a pensar que 2020 puede ser el momento idóneo para ello», señaló la consejera.

No fue el único anuncio que dejó Ana Cárcaba durante sus casi seis horas de comparecencia. La consejera explicó que no está en los planes la creación de nuevos tributos, aunque sí la revisión de los actuales, descartando que vaya a haber unas «supuestas rebajas fiscales que no favorecen a toda la población». «Hay que desmentir el mantra de que Asturias es un infierno fiscal», afirmó la consejera.

En el apartado legislativo, la consejera anunció tres proyectos. El primero, la revisión de la Ley de Tasas y Precios Públicos, a la que acompañará un nuevo Plan General de Contabilidad Público y la revisión de la Ley de Patrimonio.

Pero si hay un proyecto que consumirá el tiempo de la consejería en las próximas semanas será el de Presupuestos. Ana Cárcaba señaló a los partidos de izquierdas como «prioridad» en la negociación de las cuentas de 2020, pero no cerró ninguna puerta y apeló a la «responsabilidad de todos» para lograr que tengan «el máximo consenso posible».

Una de las nuevas competencias de la consejería es la de Juego. La consejera anunció que su departamento regulará la publicidad de los salones y casas de apuestas, aunque lo hará en consonancia con la normativa que apruebe el Gobierno central, al carecer de competencias en materia de juego online.

La negociación de la nueva financiación autonómica fue otro de los asuntos recurrentes en la comparecencia. Ana Cárcaba defendió un modelo que tenga en cuenta las especifidades de Asturias y que se base en «las necesidades de gasto y coste efectivo de los servicios, no en la capacidad fiscal de cada territorio». Además, pidió al resto de grupos colaboración para poder definir una postura común que defender en la futura negociación. «Asturias tiene que ir unida».

El portavoz del PP, Pablo González, criticó la línea «continuista» de la exposición de Cárcaba, un «error clamoroso» que lleva a plantear planes de Gobierno que, en su opinión, no han obtenido resultados. En una línea similar se expresó la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, quien criticó la «falta de innovación» del proyecto de Gobierno a la par que tendió la mano para la negociación de la financiación autonómica. Eso sí, teniendo también en cuenta el gasto y no solo los ingresos.

Daniel Ripa, portavoz de Podemos, centró sus críticas en la situación de la deuda asturiana, que ronda los 500 millones de euros, reclamó una reforma «de más calado» de los impuestos y mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal. Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, se mostró «preocupado» por el «continuismo» del planteamiento de la consejera y reclamó un sistema fiscal «que genere riqueza». La portavoz de IU, Ángela Vallina, pidió un impuesto a las bebidas azucaradas, aunque se mostró «satisfecha» con la explicación de Cárcaba, que «coincide» con los planteamientos «políticos e ideológicos» de su formación. Sara Álvarez, portavoz de Vox, reclamó una rebaja de impuestos generalizada y criticó que no haya «cambios sustanciales» en la propuesta de Cárcaba con los anteriores gobiernos socialistas.