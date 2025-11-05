El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pedro Carro, Manuel González, Alfonso López, Carmen Benavides, Susana Luque, Nuria Castaño y Vanesa Solís. Mario Rojas

Los asturianos precisan de más financiación para emprender que la media del país

La cantidad empleada con más frecuencia en la región asciende hasta los 50.000 euros, muy por encima de los 3.000 del conjunto nacional

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:43

Comenta

Las necesidades de financiación en los proyectos de emprendimiento empresarial en Asturias son notablemente superiores a las del resto del país. En concreto, la ... cantidad más frecuente requerida para iniciar un negocio en la región es de 50.000 euros, muy por encima de los 3.000 que se precisan en el conjunto de las comunidades autónomas, según se refleja en los datos presentados ayer por el consorcio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en su conocido informe sobre esta materia. «Ello parece indicar que la envergadura de los proyectos emprendedores iniciados en Asturias es mayor que la media nacional», apunta.

