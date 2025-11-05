Los asturianos precisan de más financiación para emprender que la media del país

Las necesidades de financiación en los proyectos de emprendimiento empresarial en Asturias son notablemente superiores a las del resto del país. En concreto, la ... cantidad más frecuente requerida para iniciar un negocio en la región es de 50.000 euros, muy por encima de los 3.000 que se precisan en el conjunto de las comunidades autónomas, según se refleja en los datos presentados ayer por el consorcio Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en su conocido informe sobre esta materia. «Ello parece indicar que la envergadura de los proyectos emprendedores iniciados en Asturias es mayor que la media nacional», apunta.

El análisis a escala regional, realizado por la Cátedra de Emprendimiento Fundación Caja Rural de Asturias-Universidad de Oviedo, recoge «luces y sombras» en la evolución de la actividad. Por un lado, destaca que se mantiene la «senda de crecimiento» en el Principado. En concreto, la Tasa de Actividad Emprendedora reciente (TEA) se sitúa en el 5,2%, cuatro décimas más que el año pasado, cuando se posicionó en 4,8%. No obstante, se mantiene por debajo de la media nacional, en el 7,2%. Por otra parte, el informe señala que «vuelve a descender ligeramente el porcentaje de personas que han manifestado su intención de crear su propio negocio en los próximos tres años», hasta situarse en el 6,5%, frente al 6,8% de la pasada edición.

Otro dato positivo, subraya el documento, es el índice de abandono empresarial en Asturias, que se establece en el 2,5%, un punto por debajo del conjunto de España. «En cambio, es el emprendimiento consolidado el que ha sufrido una mayor reducción en la región, pasando del 7,8% de 2023 al 6,7% del 2024, lo que ha provocado que, por primera vez en los últimos años, este porcentaje se sitúe por debajo de la media nacional (6,8%)», recoge el texto en referencia a las iniciativas ya establecidas en el mercado que han pagado salarios durante al menos dos años.

El Informe GEM también recoge la opinión de expertos sobre el entorno para emprender en Asturias. Estos valoran el contexto emprendedor con 5,3 puntos sobre 10, lo que supone una mejora de un punto respecto a los 4,3 de 2021 y se sitúa por encima de la media nacional. «De este modo, se percibe un clima cada vez más favorable para iniciar proyectos empresariales» remarcó, por su parte, el Principado.

El perfil mayoritario de emprendedor en la región «continúa siendo el de un hombre de mediana edad (45-54 años), con estudios de Secundaria, nivel de formación específica medio-alto en materia de emprendimiento y el objetivo de ganarse la vida».