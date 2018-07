El PSOE descarta apoyar la ley de transición energética de Podemos La vicesecretaria general y portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, conversa con la diputada de Podemos Noelia Vera al término de una sesión parlamentaria. / EFE El Gobierno tiene previsto presentar en agosto las líneas del anteproyecto, que no llegará al Congreso hasta finales de año L. CASTRO / D. FERNÁNDEZ GIJÓN. Martes, 24 julio 2018, 04:29

El pasado jueves Unidos Podemos le tendió la mano al Ejecutivo para abrir el diálogo en torno a su propuesta de ley sobre la Transición Energética y el Cambio Climático, un documento con el que tomaron la delantera al resto de grupos parlamentarios al ser los primeros en registrarlo en el Congreso, a pesar de la oposición demostrada por alguno de sus diputados, como el asturiano Segundo González. Sin embargo, el PSOE descarta apoyar su propuesta y continuará trabajando en la propia. Si bien ya dejaron entrever algunos de los objetivos que persiguen, las líneas del anteproyecto de ley que está elaborando el Ministerio de Transición Energética aún no están definidas. No obstante, fuentes cercanas a este departamento aseguraron que prevén exponerlas en las primeras semanas de agosto, aunque el texto completo no llegaría al Congreso hasta finales de año.

La Ley que ha presentado Unidos Podemos no contará con el apoyo del PSOE. Primero, porque los socialistas están a la espera a que el Gobierno de Sánchez presente su propuesta. Y en segundo lugar porque consideran que gran parte de las propuestas que plantea la coalición «son inaceptables». Desde Asturias ya se han trasladado al grupo socialista en el Congreso las posiciones de la FSA, que defienden un modelo de transición energético justo, progresivo y que aporte alternativas para los territorios afectados por la descarbonización. Según pudo saber EL COMERCIO, las demandas planteadas por la FSA han sido bien acogidas en el grupo socialista, cuya portavoz es la asturiana Adriana Lastra, número 2 de Pedro Sánchez en el PSOE.

Hasta el momento, la ministra Teresa Ribera solo anunció que el objetivo de España será reducir un 20% las emisiones contaminantes de carbono respecto a los niveles que se registraron en 1990. También mencionó que considera «prácticamente imposible» que pueda haber centrales térmicas de carbón más allá de 2030 y, aunque admitió que en este proceso de transición «habrá ganadores y perdedores», señaló que la intención del Gobierno central es «buscar soluciones locales que permitan un futuro económico» a los habitantes de las comarcas mineras. Ribera se comprometió a llevar a cabo una descarbonización «justa» con regiones como Asturias para lo cual anunció un plan complementario a la futura ley. Sin embargo, para sacar adelante su modelo de transición energética necesitará apoyos parlamentarios y para ello deberá abrirse un proceso de diálogo con el resto de grupos, especialmente con el de Unidos Podemos.

Ribera defiende un 20% de reducción de emisiones frente al 35% de la formación moradaEl partido de Pablo Iglesias aboga por un cierre 'exprés' de las térmicas para 2025

Desde la formación morada se muestran dispuestos a buscar un consenso siempre que se tengan en cuenta varios aspectos de su propuesta de ley en la mesa de negociación. El primero de ellos, y uno de los más criticados, tiene que ver con los objetivos de reducción de emisiones, más exigentes que los que planteaba la ministra. Apuestan por una bajada del 35% respecto a los niveles de 1990 para el año 2030 y del 95% para veinte años después.

El segundo punto en el que Unidos Podemos no se muestra dispuesto a ceder es la inclusión de una fiscalidad ambiental y energética con incentivos y desgravaciones para favorecer la puesta en marcha de las energías renovables. Plantean también la imposición de gravámenes para las emisiones contaminantes. En el diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez defenderán también la necesidad de renacionalizar las centrales hidroeléctricas, pues consideran que una empresa privada no debería poder explotar un recurso que es común.

Tampoco ven factible aplazar el cierre de las centrales de carbón, a pesar de que su planteamiento recoge una clausura acelerada de las mismas para 2025, en el primer caso, y un año antes para las del segundo tipo. Este aspecto, de hecho, ha sido uno de los más criticados por parte del resto de partidos, sindicatos y empresarios, que ven innecesario ser aún más restrictivos que la UE en esta materia.