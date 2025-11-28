Joel García, presidente de CAC-Asprocon: «Los sueldos de la construcción son más que dignos; es más productivo trabajar que sudar corriendo maratones»

Joel García (Muñás, Valdés, 1980) se expresa en un tono moderado y hace hincapié en la necesidad de lograr acuerdos para sacar adelante políticas ... y proyectos que redunden en beneficio del sector de la construcción y de la economía asturiana en general. Sobre todo en lo que a vivienda se refiere, uno de los asuntos más candentes que tiene entre manos el presidente de CAC-Asprocon y que es objeto de negociación con el Principado para lograr impulsar la construcción de pisos de protección oficial, ante la elevada demanda existente. Una cuestión que a buen seguro se abordará en la próxima asamblea general de la patronal del 'ladrillo', que se celebrará en Gijón el 11 de diciembre.

–El Principado ofrece subir el módulo de la vivienda protegida menos del 20% y compensar con créditos. ¿Qué le parece la propuesta?

–Esto no funciona así. Hay un ámbito de negociación y acuerdo, que es la concertación social, y es allí donde se resolverán las cuestiones y donde se acercarán las posturas que, por cierto, cada vez están más cerca.

–¿Subir el precio del módulo por encima del 20% no cree que encarecerá demasiado la vivienda protegida, destinada a colectivos con menos recursos?

–El módulo debe recoger los costes reales de la construcción, incluidos los déficits que se arrastran de antes, los convenios, los costes crecientes de los materiales y los costes de la adaptación a las nuevas condiciones ambientales que han encarecido tanto todos los aspectos de la construcción. ¿Acaso piensan que deberían ser los constructores y promotores de vivienda de VPO los que costeen las políticas de vivienda a pérdidas?

–¿Es inminente entonces el acuerdo con el Gobierno asturiano?

–El acuerdo es cada vez más posible y más cercano, porque además el consejero ha entendido que los constructores, los empresarios, no pueden perder dinero en las políticas de vivienda.

–¿Cree que el fracaso del Plan Llave es un boicot del Principado como señala el Ayuntamiento de Gijón?

–No, sinceramente no lo creo. Cuando algo no sale como esperamos, las causas deberían ser bien analizadas y casi nunca hay un único responsable.

–La construcción afea al equipo de gobierno gijonés que el precio del suelo es demasiado elevado. ¿Cuánto considera que habría que rebajarlo?

–No afeamos nada a nadie. Lo que cuestionamos es que los servicios municipales de Patrimonio estén fuera de la realidad. El elevado precio del suelo siempre es una de las causas del elevado coste de la vivienda, sin duda. Creo que se puede pedir coste cero de suelo para políticas públicas de vivienda.

–Ovidio Zapico pide a Gijón suelo para construir 300 viviendas. ¿Qué opina?

–Creo que esto explica mi respuesta anterior. Tal y como ya dije, estamos en la misma situación que el Principado. Participamos de las políticas públicas de vivienda y sin constructores y promotores no hay política de vivienda. Y por eso reclamamos suelo asequible.

–¿Cree que el Ejecutivo autonómico está decidido a competir con el sector?

–Eso no es posible. No es un problema de competencia entre lo público y lo privado, sino de equilibrio y complementación, cada uno a lo suyo, eso sí, con menos burocracia, más seguridad jurídica y normas de mercado claras y transparentes para todos.

–¿Qué opciones de crecimiento residencial tiene Gijón?

–Las hay de grandes posibilidades que construirán ciudad y facilitarán el acceso a la vivienda. Mencionaré algunas zonas como Ceares, Contrueces, Nuevo Gijón oeste, plan de vías y avenida del Príncipe de Asturias, Peñafrancia e Infanzón, entre otras.

–Usted calcula que Asturias necesita 1.500 viviendas al año para cubrir la demanda. ¿Cuántas se construyen ahora?

–Sigo manteniendo que entre 1.500 y 2.000 sería la cifra adecuada para cubrir la demanda. Hasta el mes de agosto se han construido en torno a las 1.220 viviendas.

–Zapico rechaza «quemar» planes de ordenación como usted pedía. ¿Paralizan la actividad más que ordenarla?

–Bueno, yo elevé la voz y me entendió todo el mundo. Y también el consejero. No hay que quemar los planes, lo que hay que quemar son los plazos excesivos. No es aceptable que la tramitación de un plan dure diez o doce años. Esto es lo que quema.

–Siguen pendientes la conexión con El Musel, la autovía del occidente y la prolongación hacia Ponferrada. ¿Puede Asturias permitirse esta desventaja competitiva?

–Sinceramente, creo que no podemos permitírnoslo. Se necesitan soluciones viables: El Musel por Aboño, sin perjudicar el crecimiento de la ciudad por Jove. El suroccidente necesita una respuesta que incluya la relación con los tráficos de Portugal. Es una oportunidad que se convierte en un grave error si el Gobierno de Asturias no lo lidera.

–¿El plan de carreteras del suroccidente está siendo un balón de oxígeno para las empresas locales?

–El éxito de las actuaciones en el occidente está en la planificación, en la previsión, en la certidumbre. El sector quiere certezas, saber a qué atenernos, programación y planificación. Se ha notado.

–¿Debería la consejería replicar ese modelo en otras zonas de Asturias? ¿Cuál es la que a su juicio requiere ahora más inversión?

–Sí, debería extenderse de una manera continua y permanente.

–Ha habido una gran movilización contra el peaje del Huerna. ¿Veremos su fin antes de 2050?

–Hay que valorar la resolución de la Comisión Europea, pero creo sinceramente que la solución se logra con un acuerdo entre el Gobierno de Asturias, el Gobierno de España y la concesionaria, o con una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ya que los costes sin acuerdo pueden ser extraordinarios: rescate, indemnización, mantenimiento y conservación. Esto, más que 'quijotes y sanchos', necesita acuerdos de Estado.

–¿Qué impacto económico supone a las empresas de la construcción el peaje?

–No tenemos cuantificado el dato, pero es evidente que afecta a todo el transporte que por la autovía entra y sale de Asturias.

–Para el sector, ¿cómo se está comportando este Ministerio de Transportes?

–Igual que otros. Haremos balance según la eficacia en la ejecución de las actuaciones de su competencia. Son muchas y muy importantes: en ferrocarril, en autovías, en conservación, en puertos... Para Asturias, la interlocución entre el ministerio y el Principado es importantísima y sorprende la humillante propuesta de nombramiento de un comisionado para relacionarse con Transportes (planteada por el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres). Si lo que se quiere decir al nombrar un comisionado es que sobra un consejero, yo no estoy de acuerdo. Tampoco creo que sea lo mejor para Asturias ni más eficaz. En todo caso, seremos exigentes con la ejecución de obra del Estado y creo sinceramente que la empresa asturiana puede mejorar en su reconocimiento por parte del ministerio en la obra pública.

–Después de la experiencia con Paraguay, ¿negocian con otros países para traer trabajadores?

–La experiencia de Paraguay, a pesar de que haya sido lenta, ya está prácticamente finalizada, está firmado el acuerdo y podemos comenzar en breve con la selección de los trabajadores. Y haremos lo mismo, sin duda, con otros países, si así lo vemos conveniente.

–¿Por qué cree que los españoles no se sienten atraídos por la construcción?

–Lo cierto es que hay oferta de empleo y los sueldos son más que dignos, con buenas condiciones laborales. Creo que es más productivo que sudar corriendo maratones sin rendimiento laboral. Pero es lo que hay.