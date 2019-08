«Queremos dejar bien claro que somos 1.500 y esperamos seguir trabajando aquí» La plantilla de Duro respalda la llegada de un nuevo socio, pero pide también un plan industrial para diversificar las líneas de negocio L. CASTRO GIJÓN. Viernes, 30 agosto 2019, 04:20

La plantilla de Duro Felguera sabía que la ampliación de capital que la empresa llevó a cabo hace un año era insuficiente y que una de las alternativas, más allá de desbloquear la negociación con los bancos, pasaba por encontrar financiación adicional de la mano de un socio. Pero le preocupa el impacto que pueda tener en los puestos de trabajo. «Queremos dejar claro que somos 1.500 y que esperamos seguir trabajando aquí», afirmó Rosa Estébez (CC OO), presidenta del comité de empresa de Duro Felguera. «Somos conscientes de la situación que tenemos y valoramos que se vaya a buscar un socio industrial, porque lo necesitamos. Ahora bien, cuando llegue queremos un compromiso de que se mantendrá el empleo y la actividad», explicó.

Es la línea roja que marcan los representantes de los trabajadores en este proceso, pues «nos importa poco el tipo de socio que sea, solo queremos que mantenga las líneas de negocio y la plantilla actuales y reactive la empresa». No obstante, Estébanez sí que apuntó la necesidad de contar con un nuevo plan de negocio para diversificar la actividad de Duro y eso pasa por lograr un compañero de carácter industrial. «El deterioro de la empresa ya es grande, no solo hace falta capacidad financiera, sino tener oportunidades de negocio. Eso un fondo de inversión o un socio financiero no nos lo va a dar», concluyó.

El plan estratégico diseñado por el consejo de administración de Duro Felguera ya apuntaba hacia la inmersión en nuevos sectores, como el de las renovables, con el objetivo de elevar sus ingresos hasta los 712 millones de euros en 2023. Y es precisamente en este ámbito en el que incide el comité de empresa. «Es un sector en auge y nosotros siempre hemos ido diversificando nuestra actividad hacia donde hay beneficios. El personal está preparado para meterse en nuevos negocios», señaló Estébanez.

En términos similares se expresó Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA, quien subrayó la necesidad de «buscar una solución duradera, porque parece que volvemos a tiempos pasados y hay que despejar de una vez por todas las dudas, la inquietud y la preocupación». La crisis de Duro no afecta solo a la plantilla, incidió, pues «es una empresa clave para todo el entramado industrial de la región». No obstante, Martínez apeló a la «responsabilidad en la gestión de la crisis» para evitar que estos problemas tengan impacto en los trabajadores. «Hay mucha incertidumbre y les preocupa mucho la situación, pero hay que pensar en la llegada de ese socio industrial y confiar en que mejorará la situación financiera de la empresa», remarcó.