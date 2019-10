«No queremos pagar menos, sino lo mismo que en otras comunidades» Por arriba, Jesús Alonso, Eduardo González, Alicia Muñoz, Ángela Santianes, Fernando Alonso y Javier Sáenz de Jubera. Debajo, Jorge Suárez, Rocío Vielva, Pablo Junceda, Hilario Albarracín y Ana Isabel Fernández, en el tercer Foro del Consejero organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en Oviedo. / FOTOS: JUAN LLACA Los empresarios asturianos reclaman la armonización fiscal entre regiones para evitar deslocalizaciones y mejorar la competitividad P. LAMADRID OVIEDO. Viernes, 18 octubre 2019, 03:39

Reconoce Luis Fernández-Vega que sería más fácil para sus pacientes trasladarse a Madrid en lugar de viajar a Oviedo para recibir atención en el instituto oftalmológico que lleva su apellido. «Si fuera un buen empresario, habría creado otras empresas por el resto de España aprovechando nuestro nombre y nunca he querido hacerlo porque lo importante es la excelencia» y para alcanzarla es necesario «mantener el control». Esta es la razón esgrimida por el director del centro médico propiedad de su familia para quedarse en la capital del Principado.

A pesar de que el 75% de sus pacientes proceden de fuera de la región, los Fernández-Vega no tienen intención de extender su negocio a otros lugares del país -aunque poseen una clínica en Madrid- o el resto del mundo porque solo así pueden garantizar el mejor servicio. Pero el doctor reconoció ayer que cada vez hay más dificultades para llevar las riendas de una empresa en Asturias. La más problemática, a su juicio, es la desigualdad fiscal entre comunidades. «Todos los días tengo que explicar por qué estamos en Oviedo y no en otros sitios. No queremos pagar menos, sino lo mismo», aseguró en el tercer Foro del Consejero, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Oviedo.

La misma opinión compartió el presidente de la Asociación Empresa Familiar de Asturias (Aefas), Jorge Suárez, quien lamentó que el Principado se encuentre a la cola en competitividad fiscal. También la presidenta de DuPont en España, Ángela Santianes, recalcó la permanencia de la multinacional en la región, donde se mantendrá la sede social. Además, indicó la posibilidad de que la planta de Carreño acceda a nuevas líneas de negocio gracias a su buen posicionamiento.

No fue el único tema que se trató en la cita, que contó con la colaboración de KPMG, Banco Santander y la propia Aefas, cuyo eje principal eran los nuevos retos de los consejos de administración. El presidente de APD Asturias y subdirector general de Banco Sabadell, Pablo Junceda, destacó la necesidad de acentuar «la importancia de los equipos humanos, la igualdad de género y la preocupación por el entorno» en los mercados globales tecnológicamente disruptivos.