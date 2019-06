¿Quieres comprar un terreno?

Te contamos 5 cosas que debes tener en cuenta para que te salgan las cuentas PUBLIRREPORTAJE Viernes, 7 junio 2019, 13:38

Adquirir un terreno, ya sea para la construcción de una vivienda o para tener una finca de recreo, es una decisión importante en la que hay que tener en cuenta no solo lo que nos gusta a los ojos. En realidad, es más complejo que comprar un piso en la ciudad, puesto que existen cuestiones con las que probablemente el comprador no está familiarizado, pero que son determinantes tanto en el precio como en las posibilidades que nos ofrece, para no llevarse sorpresas desagradables una vez invertido el dinero con la mayor ilusión del mundo; una inversión que, llegado el caso, podamos rentabilizar también en el futuro.

La dilatada experiencia y especialización en la gestión de compra-venta de terrenos de Agencia Asturias nos permite sugerirte tener en cuenta cinco cuestiones que te ayudarán a conseguir tu objetivo del mejor modo posible:

1.- Establece tus prioridades: confecciona una lista inicial con todos los requisitos que debe cumplir para ti, por orden de importancia, y el presupuesto que puedes asumir, junto al modo de financiación más interesante para ti. No la pierdas de vista, porque la necesitarás, y porque tal vez tus prioridades cambien a medida que vayas madurando tu decisión.

2.- Fíjate en las características físicas y orográficas de ese terreno: orientación, pendiente, características del subsuelo (podrían ser fincas que se encharcan, o que tengan conductos subterráneos, depósitos de residuos cercanos). Un terreno es mucho más que un trozo de suelo, y se verá influido en su valor y uso por todo aquello que le rodea (incluso en kilómetros a la redonda).

3.- Infórmate de los servicios, infraestructuras y comunicaciones: Accesos, alcantarillado, luz… Ten en cuenta que en el caso de que vayas a destinar la finca a la construcción de una vivienda existen servicios de cable y telefonía que no llegan a determinadas zonas, así como los servicios públicos y privados más cercanos que te facilitarán el día a día.

4.- Asegúrate de que toda la documentación referida a la finca está en regla: escrituras, Registro de la Propiedad, pago de impuestos, hipotecas pendientes. Comprueba además que en la documentación están reflejados los datos reales: Medidas, edificabilidad (o no), lindes…

5.- Acompáñate de un asesor inmobiliario experto en la venta de este tipo de propiedades. Nosotros podemos facilitarte enormemente la tarea de encontrar el terreno de tus sueños. Podemos ayudarte para que des todos los pasos anteriores correctamente, y por el profundo conocimiento del mercado que tenemos, te mantendremos al tanto de las condiciones más favorables y las ofertas más interesantes sin perder de vista aquello que realmente necesitas.

Si estás buscando un terreno y deseas convertirlo en una experiencia que aúne ilusión, seguridad y rentabilidad, déjate asesorar por nuestros profesionales y comprobarás por qué Agencia Asturias es la agencia inmobiliaria de referencia en Asturias desde hace más de cuarenta y cinco años.