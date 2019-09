«Nos recomendaron llevar la sede social a Madrid, pero Izertis no se va de Gijón» Pablo Martín, presidente de Izertis, en la sede central de la empresa, en Gijón. / ARNALDO GARCÍA Pablo Martín, presidente y fundador de Izertis «Le pediría al Gobierno de Asturias que genere un ecosistema favorable, un 'business friendly', que no perjudique a ninguna empresa» CRISTINA TUERO GIJÓN. Domingo, 8 septiembre 2019, 02:42

Izertis está entre las 40 principales tecnológicas de España gracias a un plan estratégico que cumplen a rajatabla y que le ha proporcionado ritmos de crecimiento de hasta el 30% anual. Con la vista puesta en los 100 millones de facturación en dos años (este año cerrará con 60) y el top 20 del sector en tres, a final de año comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil. El próximo miércoles 11 comenzará el road show de presentación ante un centenar de inversores en las oficinas de Renta 4 de Gijón. Al día siguiente lo hará en Oviedo para continuar, a lo largo de septiembre y octubre por otras ciudades de España. Su fundador y presidente, Pablo Martín (Gijón, 1973), se refiere a Izertis como una «consultora distinta», que ha nacido en Gijón y «se queda en Gijón», con un proyecto «sólido», y que «ya ha hecho lo más difícil». La empresa tiene delegaciones en seis países, y más de 500 clientes activos que reparte por casi 50 países. Izertis reconoce interés a medio plazo por Francia y EE UU y resalta el potencial de África.

-Decía usted que el momento para salir a Bolsa lo iban a marcar los mercados. ¿Qué señales les han dando para dar el salto al parqué para cerrar el año?

-En realidad los mercados no están en el momento más propicio. Hay demasiada volatilidad y movimientos. Pero sí es el momento de Izertis. Ha hecho los deberes necesarios e independientemente de la situación del mercado, tenemos el respaldo suficiente de inversores para hacerlo ahora mismo.

-Cotizar en el MAB significa que quieren seguir creciendo. Llevan 23 años (la empresa los cumplirá en octubre) haciéndolo, en los últimos tiempos al vertiginoso ritmo del 30%. ¿No es un ritmo arriesgado?

-Si. Es un ritmo de crecimiento muy agresivo que tensiona mucho la organización y exige muchísimo a todo el mundo. Si lo estamos consiguiendo es gracias al compromiso y valía del equipo. En los próximos años el ritmo tenderá a suavizarse un poco. Nuestras expectativas seguirán siendo de crecimiento de dos dígitos fuertes pero a un ritmo un poco más bajo. Hay que tener en cuenta que ese crecimiento se produce por incorporaciones de empresas, por integraciones, que tiene su complicación, pero requiere el mismo esfuerzo que supone el crecimiento orgánico.

-¿Qué objetivos se fijan a medio y largo plazo?

-Crecer por encima del 20% en los próximos años y superar los 100 millones en algo más de dos. Queremos, en el medio plazo, situarnos entre las 10 principales consultoras tecnológicas de España. Estamos entre ya entre las 40 principales y el objetivo para los próximos tres años es estar entre las 20-25.

-El próximo miércoles se pondrá ante un centenar de inversores y les hablará de Izertis. Imagínese que yo soy uno de ellos. ¿Por qué tengo que invertir en su empresa? Convénzame.

-Tenemos un proyecto sólido con 23 años de historia de crecimiento. Es cierto que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero si en 23 años se ha conseguido crecer incluso en los periodos de crisis más duras y dando beneficios anuales, es probable que pueda seguir haciéndolo. Creemos además que lo más difícil ya lo hemos hecho: hacer crecer a una muy pequeña empresa local, que alcance un tamaño medio y pueda mantenerse en mercados internacionales, accediendo a grandes clientes. Somos además una consultora distinta. Estamos liderando el mercado de la transformación digital en España, tanto a nivel de capacidades consultivas y de apoyo a la estrategia de negocio de nuestros clientes, como a nivel de capacidades tecnológicas. Y, por último, somos una empresa con una cultura muy ágil, moderna y transparente.

Pasos lentos

-Entre sus clientes hay aseguradoras, bancos, las principales empresas energéticas del país, algunas de las principales de telecomunicaciones y de las más grandes empresas textiles y comerciales del mundo, además de un gran número de empresas del ámbito de la industria. ¿Cómo está viendo ese proceso de transformación en la industria tradicional?

-La transformación digital la están liderando las grandes empresas de algunos sectores, que tienen un compromiso absoluto, total y decidido para acometer esos procesos. Pero, en lo que son empresas de tamaño medio o medio-grande y sobre todo en las pymes, los procesos están en fase muy embrionaria. Como suele ser habitual no estamos liderando la innovación, con honrosas excepciones.

-¿Qué falla?

-Hay muchas empresas que no acaban de creérselo, que creen que pueden mantenerse con unos modelos de negocio tradicionales que esperan a ver qué pasa. Pero aquí si te quedas atrás puedes perder mucha capacidad competitiva. Y luego piensan que esto solo afecta a las empresas tecnológicas y afecta a todas, incluidos los sectores primarios como la agricultura o la minería. Y sobre todo tiene que ver con las personas. Llevo 25 años en esto escuchando hablar de digitalización o transformación digital y 25 años después seguimos hablando de los mismo. Es decepcionante. Hay que hacer apuestas más allá del ciclo electoral siguiente, de muy largo plazo. Es imposible generar un ecosistema de las magnitudes si Silicon Valley en cuanto días -ellos empezaron hace 100 años- y sin un compromiso de unas proporciones bíblicas. Por otro lado aquí no vamos a tener nunca los mismos recursos.

-Es decir, que no vamos a poder reproducir ese modelo aquí.

-No tenemos que aspirar a reproducirlo, pero podemos aspirar a una cosa distinta. No tenemos ni idea de lo que tenemos aquí. Esto que llamamos Milla del Conocimiento no lo tienen en prácticamente ningún punto de España. Hay ciudades tecnológicas como Barcelona o Madrid u otras que están atrayendo mucho polo tecnológico como Valencia o Málaga. Pero que una ciudad como Gijón haya construido un ecosistema como este... ¡no tenemos ni idea del potencial que tiene! Ha tardado más de 20 años en hacerse y necesita muchos años más.

-Usted siempre ha ensalzado el potencial de la Milla, pero sigue faltando que en Asturias nos lo creamos.

-Necesitamos creérnoslo. Necesitamos compromiso, respaldo e inversión. En general, somos muy pesimistas y cenizos con nosotros mismos. Yo que ando por el mundo y tenemos presencia en muchos países, afirmo que el talento que hay en España y en Asturias es de una calidad excelente. Se requiere de una apuesta de ciudadanos apostando por la sociedad del conocimiento, de las instituciones, de las universidades, de los colegios, de las empresas respaldando proyectos a largo plazo más allá de la cuenta de resultados. Pero también de los gobiernos que hablan de muchas cosas, pero luego eso se tiene que reflejar en los presupuestos. Podemos atraer empresas, pero si no hay talento no hacemos nada. Tenemos que hacer apuestas más disruptivas.

-El nuevo Gobierno del Principado ha creado una Consejería de Innovación. ¿Percibe usted un cambio?

-Son señales positivas. Y desde luego hay iniciativas del nuevo Gobierno en este sentido, lo ha introducido en el discurso y eso es positivo. Pero ese compromiso de momento está en una líneas políticas programáticas o en una estructura organizativa. Ahora tiene que verse refrendado con una dotación presupuestaria y una actividad de Gobierno que enfoque esto como prioridad.

-¿Es esa su petición al nuevo Ejecutivo regional?

-Le pediría que genere un ecosistema favorable, 'business friendly', que no perjudique a ninguna empresa. No estoy pidiendo nada para nadie. Pero si tú te dedicas a tener iniciativas fiscales negativas para las empresas, no estás generando ese ecosistema, y si al mismo tiempo dices que quieres atraer o desarrollar empresas de base tecnológica, los mensajes son contradictorios. Hay que avanzar como sociedad. No se trata de dar subvenciones. No se debería dar ninguna. Lo importante es lograr trasladar la necesidad de crear una industria del futuro siempre relacionada con el conocimiento. No podemos tener industrias basadas en sectores de baja productividad porque eso nos llevará a sociedades donde no lo pasaremos bien en el futuro. Tenemos que competir siendo realmente distintos, pero para eso hay que tener una visión, una apuesta y una estrategia a larguísimo plazo en la que todo el mundo esté decidido.

-¿Y los empresarios de la región y la patronal también están en esa clave?

-Los empresarios también tenemos que modernizarnos. Pero el presidente de la patronal es tan sensible a ello que me invitó a formar parte del Consejo Ejecutivo de Fade para aportar esa visión.

-Me parece bien. Pero también les veo a ustedes con mucha teoría y poco llevar a la práctica.

-Por supuesto que el esfuerzo que hay que hacer es mayor, pero no quiere decir que no se esté haciendo. Todos deberíamos hacer mayor esfuerzo, incluidas las empresas. Y modernizarnos los ciudadanos en tecnología. Estoy hablando de cambiar los modelos de relaciones laborales, los modelos de negocio, hacer empresas del siglo XXI, ágiles, cambiando dogmas...

-En Alemania, para paliar las consecuencias sociales y buscar alternativas empresariales a los inevitables cierres que traerá la descarbonización, se prepara un plan millonario, uno de cuyos ejes será la apuesta por la digitalización. ¿Puede ser una apuesta adecuada también para Asturias?

-Indudablemente. Pero yo más que de digitalización hablaría de la industria del conocimiento, que se puede dar en todos los sectores. Si queremos crecer tenemos que tener un modelo productivo que permita hacerlo, pero con cierto tipo de trabajos no se puede generar más valor. Esto no va de subir los salarios. Tienes que generar más productividad, más valor, para que ello venga reflejado en más salarios y en la rentabilildad de la empresa.

-¿Como afectaría la 'tasa Google' a una empresa como Izertis?

-A nosotros no nos afectaría, pero para el conjunto del sector tecnológico es una medida muy negativa. Es una tasa que carece de sentido y que va en contra de ese mensaje que estamos diciendo de pedir un Estado volcado en la transformación digital.

-¿Se han resuelto sus problemas de crecimiento en el Parque Científico?

-No. Tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades. La nueva dirección de Impulsa y el Ayuntamiento están desarrollando planes a medio plazo y son sensibles, pero a corto plazo no hay nada.

-¿Por dónde pasaría la solución?

-La principal salida que queremos es ocupar todo este edificio (el Intra 1). Ahora ocupamos el 50% y es más fácil mover una empresa que tiene 200 metros cuadrados a otra zona que a una que necesita 3.000 metros, porque no los hay en el Parque. ¿Qué hemos hecho? Aumentar las instalaciones en otros sitios como Madrid, Reus o Sevilla, donde inauguramos una oficina en junio donde trabaja ya un equipo que teníamos previsto para aquí. Da rabia que el espacio sea un problema, y no es una crítica porque en Gijón hay mucha sensibilidad. Pero si ahora quieren traer empresas tecnológicas aquí, no hay dónde colocarlas. Hay planes que igual en cinco años... pero eso para estas empresas es un mundo. Por eso cuando hablamos de que las realidades tienen que verse en los presupuestos, si quieres que eso cambie, el año que tiene tendrá que haber dotación.

-Pero Izertis no está pensando en irse, ¿verdad?

-Izertis no se va. Cuando empezamos con el proceso de salida a Bolsa una de las recomendaciones que no hicieron todos los asesores, con muchos argumentos, era que mudáramos el domicilio social de la empresa a Madrid. Y les dijimos que no, pero que no teníamos una explicación lógica. No necesitamos ser la empresa que más dinero gane en el mundo. Somos una empresa asturiana que ha nacido aquí y que hemos decidido mantener el domicilio fiscal y la sede social en Gijón y Asturias, independientemente de que de que queramos trabajar por el mundo. Como otros empresarios que mantienen sus empresas en la región. Esto se hace por un motivo de arraigo, cultural o emocional. Nosotros no nos vamos a ir de Asturias mientras nos permitan seguir trabajando desde aquí.