Iván Jares (Oviedo, 1998) recibirá el día 19 el premio Talento en la Ingeniería, en la categoría 'Futuro' por su perfil emprendedor y su impulso ... al Instituto STEM MinesTech —del que es cofundador y presidente—, así como su intraemprendimiento en DSP Solar como director de Proyectos Industriales. Jares considera necesario no solo «reducir la distancia que existe entre el mundo académico y la realidad industrial», sino también atender las necesidades intelectuales y personales que tienen muchos alumnos.

–¿Qué supone recibir este premio?

–En primer lugar, ha sido una sorpresa, porque sé que Vicente Luque Cabal, que fue premiado hace unos años, me había propuesto, pero yo no creía que fuera a ser elegido en aquel momento. Me hace mucha ilusión y, además, considero que es una especie de recompensa después de varios años de trabajo constante y con dedicación. Este tipo de reconocimientos reconfortan y, sobre todo, animan a seguir adelante, especialmente cuando a veces resulta más fácil rendirse que dar un paso más.

–¿Qué es y cómo surge MinesTech?

–La iniciativa surge a lo largo del año 2023. Llevábamos ya mucho tiempo escuchando las necesidades de muchas empresas en el ámbito de las ciencias STEM (tecnología, ingeniería y ciencias puras), sobre todo en lo relacionado con la formación de determinados perfiles profesionales. Veíamos que existían ciertas dificultades, en la mayoría de los casos de tipo normativo o legislativo, que impedían adaptar las formaciones regladas a la realidad del sector empresarial, así que empezamos a preguntarnos qué podíamos aportar nosotros. Con esa idea me puse manos a la obra, y al final conseguimos consolidar una asociación formada por unas 35 compañías de diferentes sectores y tamaños, todas con el mismo objetivo: impulsar el conocimiento en torno a las tecnologías más avanzadas y de mayor proyección y ayudar a los jóvenes con ilusión y ganas a ir más allá de lo estrictamente necesario para superar un curso académico.

–¿A qué perfiles está dirigido?

–A todo aquel estudiante o recién egresado de carreras de ciencias e ingeniería, desde las ingenierías que se imparten en Mieres —como Caminos o Minas—, hasta las que se cursan en Gijón, relacionadas con el ámbito industrial o las telecomunicaciones, y también a las titulaciones científicas que se ofrecen en Oviedo, como Química o Física. Lo que se busca es, por un lado, reducir la distancia que existe entre el mundo académico y la realidad industrial y, por otro, atender esas necesidades intelectuales y personales que muchos alumnos tienen, ofreciéndoles una plataforma a través de la cual puedan canalizar sus inquietudes y desarrollar su potencial.

–¿Y cuáles son los principales logros que se están alcanzando?

–Uno fue el avance en la firma del convenio con el Ayuntamiento de Ribera. El segundo es que, incluso sin haber formalizado aún ese acuerdo, ya contábamos con ocho personas que participaron en las actividades a lo largo del año pasado, muchos de ellos alumnos. Y, por último, creo que uno de los hitos más destacados fue la obtención de las becas concedidas por la Fundación Caja Rural de Asturias, que permiten a algunos jóvenes con una destacada excelencia académica desarrollar actividades acordes con sus inquietudes, contando además con una remuneración económica.

–Asturias tiene mucha industria, gran parte electrointensiva. ¿Cómo se puede beneficiar del impulso a la descarbonización?

–Hay sectores que, por su propia estructura de producción, son más complejos de descarbonizar que otros. El sector del acero es un ejemplo paradigmático. Sin embargo, las tecnologías se van asentando por una razón sencilla: el coste. Por ejemplo, la fotovoltaica comenzó a implantarse en España gracias a una serie de regulaciones que la hicieron atractiva económicamente y se desplegó de forma progresiva impulsada por buenos precios. Aquellas industrias donde la implantación de tecnologías renovables es más complicada, especialmente en procesos intensivos en calor como el acero, solo avanzarán cuando estas tecnologías resulten suficientemente atractivas desde el punto de vista económico. Desde mi perspectiva, esto puede lograrse de dos formas: mediante subvenciones, controvertidas en muchos casos, o a través de la innovación tecnológica.

–¿Y el hidrógeno verde? Hay varios proyectos en torno a este vector en la región. ¿Puede el nuevo laboratorio de MinesTech impulsarlos?

–Claro. Cualquier proyecto renovable se analiza fundamentalmente desde tres aspectos, simplificando mucho: el coste de inversión, los gastos financieros asociados y, finalmente, los costes operativos. Estos últimos, en algunos casos, presentan una incertidumbre considerable y suelen estimarse a partir de experiencias previas. Por ejemplo, en fotovoltaica y eólica contamos con alrededor de 20 años de datos, lo que permite realizar estimaciones operativas con cierto rigor; sin embargo, en tecnologías nuevas esto resulta mucho más complejo. Por ello, resulta fundamental contar con personal formado en estas tecnologías, consciente de sus problemáticas, virtudes y de cómo operan, así como disponer de un pequeño laboratorio que permita reproducir a escala reducida lo que ocurre en las plantas reales.

–¿Asturias está bien posicionada para aprovechar esa transición hacia las renovables?

–Asturias es una tierra que no está bendecida por el sol, pero sí por el agua. Creo que hay una serie de aprovechamientos hidroeléctricos que han sido de gran ayuda para el sector en momentos clave, sobre todo a lo largo del último año, porque son tecnologías muy maduras, que son generadores síncronos y, por tanto, aportan inercia a la red, y además son renovables. Creo que hay que brindar el apoyo que se merecen las centrales hidráulicas, tanto las fluyentes como las reversibles. Por otro lado, hay que desmentir un mito: el autoconsumo en Asturias sí es rentable. Otra cosa es que sea igual de rentable que en Almería. Por último, hemos tenido en la región la desconexión de varios grupos de carbón y muy poca implantación de renovables respecto a lo que ha ocurrido en el resto de España, con lo cual, desde mi punto de vista, hay espacio y, en algunos casos, hay apetito. Lo que no hay es una estructura de generación de precios en el mercado eléctrico que amerite hacer inversiones.

–Bruselas ha fijado posiciones en su 'Clean Industrial Deal', pero las empresas piden más concreción. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha paralizado inversiones en eólica, con impacto en la región. ¿Puede esa incertidumbre frenar proyectos?

–La respuesta es sí. La incertidumbre regulatoria ha paralizado y mantiene detenidos muchos proyectos. Conozco desarrolladores con casi una decena de proyectos que, a día de hoy, se están planteando si seguir adelante o tirar la toalla.