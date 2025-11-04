La regasificadora de Gijón, lista para abastecer de biogás natural licuado a buques y cisternas

La regasificadora de Gijón –cuyo nombre oficial es Musel Energy Hub– pone en marcha hoy un servicio de abastecimiento de bioGNL (biogás natural licuado), ... un combustible renovable que se puede cargar en buques y camiones cisterna. Para ello, se utiliza la infraestructura interconectada para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como este biocombustible líquido que se obtiene mediante el procesamiento de residuos orgánicos domésticos e industriales y permita el abastecimiento desde esta terminal. Con esta prestación, Enagás y Reganosa, que comparten la propiedad de la planta al 75% y 25%, respectivamente, avanzan en su propósito de contribuir a los objetivos europeos de transición energética, subrayan ambas.

En este sentido, el director general de Musel Energy Hub, Antonio Manzano, destaca que hoy se alcanza «un nuevo hito en el desarrollo de la terminal de Gijón como planta multimolécula, lo que supone un avance claro en nuestro compromiso para contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización, al tiempo que reforzamos la competitividad de esta infraestructura clave para la seguridad de suministro energético en España y Europa».

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, apunta que «preparar a la planta regasificadora para suministrar bioGNL a buques permite que navieras que operan con motores duales o adaptados puedan repostar en Gijón, lo que contribuye al objetivo estratégico de reducir nuestra huella de carbono». Asimismo, pone en valor que disponer de una plataforma multienergética para abastecer puertos y rutas marítimas europeas, «teniendo en cuenta que contamos con una excelente ubicación en el centro del norte de España y con acceso directo al Atlántico, es una gran oportunidad para avanzar hacia la neutralidad climática».

Este nuevo servicio, disponible desde hoy, cumple «con todos los criterios medioambientales, sociales y de trazabilidad, establecidos por la International Sustainability and Carbon Certification de la Unión Europea (ISCC EU) y la Comisión Europea», señalan sus propietarios.

El 'bunkering', como se conoce al suministro y repostaje de combustible a los barcos, ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años en España, multiplicando más de diez veces su actividad desde 2022 hasta la fecha. Entre enero y septiembre de este año, se han suministrado en las terminales operadas por Enagás y Reganosa en España 4,6 TWh, de los que 4,1 se cargaron en buques de pequeño tamaño y los 0,5 TWh restantes mediante cisternas. Así, el nuevo servicio de bioGNL de Musel Energy Hub «ayudará a consolidar este crecimiento, y permitirá seguir avanzando en la sostenibilidad y la innovación, contribuyendo a un futuro más limpio y eficiente».

Para Enagás y Reganosa, este hito –que también ofrecen las plantas de Cartagena, Barcelona y Huelva– se suma a más de diez años de trabajo, durante los que han impulsado diversos proyectos para la descarbonización del transporte marítimo y han invertido en infraestructura de pequeña escala en todas sus terminales para adaptarlas al mercado. Además, han participado activamente en el desarrollo de procedimientos y normativas específicos para el sistema de repostaje a barcos.