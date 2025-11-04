El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Regasificadora de El Musel, en Gijón, durante la operación de carga de un buque. A. García

La regasificadora de Gijón, lista para abastecer de biogás natural licuado a buques y cisternas

El director de Musel Energy Hub destaca que se alcanza «un nuevo hito en el desarrollo de la terminal como planta multimolécula»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:51

La regasificadora de Gijón –cuyo nombre oficial es Musel Energy Hub– pone en marcha hoy un servicio de abastecimiento de bioGNL (biogás natural licuado), ... un combustible renovable que se puede cargar en buques y camiones cisterna. Para ello, se utiliza la infraestructura interconectada para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como este biocombustible líquido que se obtiene mediante el procesamiento de residuos orgánicos domésticos e industriales y permita el abastecimiento desde esta terminal. Con esta prestación, Enagás y Reganosa, que comparten la propiedad de la planta al 75% y 25%, respectivamente, avanzan en su propósito de contribuir a los objetivos europeos de transición energética, subrayan ambas.

