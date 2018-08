Rentas irregulares en una actividad económica

La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), contempla la posibilidad de reducir los rendimientos obtenidos para su integración en la base imponible del Impuesto, cuando son obtenidos de forma irregular en el tiempo PUBLIRREPORTAJE Jueves, 23 agosto 2018, 12:20

Esta reducción (actualmente del 30%) ha resultado especialmente controvertida a la hora de su aplicación, en el caso de rendimientos de actividades económicas y más concretamente, en los referentes a las actividades profesionales realizadas por el contribuyente.

La distinción entre una renta regular y una irregular obtenida por un profesional que desarrolla su actividad de forma habitual, está en función de si el tiempo en el que ha generado la renta abarca o no varios ejercicios.

El problema surge cuando los rendimientos netos de una actividad económica con un período de generación superior a dos años, así como aquellos rendimientos calificados reglamentariamente como irregulares quedan excluidos de la reducción del 30% al proceder de una actividad que de forma regular obtenga este tipo de rendimientos.

Es decir, hay que ver si al profesional que habitualmente obtiene rendimientos irregulares se les podrá aplicar la reducción del 30%.

Según el reglamento del IRPF, será rendimiento notoriamente irregular en el tiempo aquel que conste de forma expresa en el Reglamento que incluye una lista cerrada de rentas que se pueden acoger a la reducción.

Por otro lado, hay otra lista abierta que es la que comprende los rendimientos con períodos de generación superior a dos años, que no se hayan obtenido de forma recurrente o habitualmente y que pueda acreditarse que se cumple el tiempo entre el momento inicial de su generación y la obtención definitiva de estos rendimientos. La prueba de que estos rendimientos se generaron irregularmente correrá a cargo del contribuyente.

No hay que olvidar que la Ley y el Reglamento hablan de «rendimientos» no de ingresos con lo que el contribuyente deberá acreditar los gastos imputados a estos rendimientos irregulares ya que la reducción del 30% se aplica a los rendimientos «netos» obtenidos de forma irregular no sobre los ingresos brutos.

La Administración Tributaria, conjuntamente con parte de la jurisprudencia ha considerado que no se debería aplicar esta reducción a los rendimientos obtenidos en una actividad económica que de forma habitual genera rendimientos irregulares. Es decir, se excluiría de forma generalizada la actividad que generase de forma habitual rendimientos de carácter irregular.

El Tribunal Supremo en sendas sentencias de 19 y 20 de marzo de 2018 sienta la doctrina de que «los rendimientos percibidos por un abogado, en el ejercicio de su profesión, como retribución por sus servicios de defensa jurídica en procesos judiciales que se han prolongado más de dos años y se han percibido a su finalización, en un solo período fiscal, … deben de entenderse como generados en un período superior a los dos años».

Considera el Alto Tribunal, ya de forma reiterada, que los ingresos los obtiene el profesional que los genera y los percibe, y no la actividad de abogado, con lo que habrá que atenerse de forma individual a las circunstancias que tenga cada profesional para considerar los rendimientos irregulares generados. La carga de la prueba se distribuye entre las partes del procedimiento, la Administración y el contribuyente; teniendo que probar el contribuyente el que los rendimientos son irregulares, y la Administración que pese a que los rendimientos son irregulares los mismos son obtenidos de forma regular durante el ejercicio de la actividad económica.

CONCLUSIONES

El Tribunal Supremos ha establecido una serie de condiciones que deben de cumplirse para la consideración como rendimiento irregular en una actividad económica:

-En la determinación de la irregularidad de un rendimiento debe de estarse al caso concreto, y no a la explotación económica abstractamente considerada.

-Corre a cargo del contribuyente la prueba de que el rendimiento se ha obtenido de forma irregular en el tiempo. Es decir, generado en un período superior a dos años.

-Corre a cargo de la Administración la prueba de que el supuesto particular de que se trate no cumple con el que la actividad, por sí misma, genere habitualmente rendimientos obtenidos de forma irregular en el tiempo. Como caso particular se pude poner de ejemplo la promoción inmobiliaria, aunque esta actividad ya tiene mecanismos contables que permiten estimar los rendimientos obtenidos, simplemente por el cálculo de los consumos imputados a cada período.