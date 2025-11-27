Riesgo de contaminación de producto en la industria de la alimentación
Una póliza de seguro como parte de su plan de contingencias
En los últimos años se ha visto incrementada la retira de productos motivada por:
• Mayor regulación en seguridad alimentaria.
• Avances tecnológicos en fase de pruebas.
• Identificación de nuevos patógenos.
• Presiones económicas / Reducción de Costes.
• Aumento de la conciencia del consumidor.
• Cadenas de suministro complejas y consolidadas.
La retirada de producto la pueden iniciar las Autoridades, la propia empresa tras realizar sus controles internos, consumidores y clientes que se vean perjudicados por ingerir o inhalar un producto o incluso que puedan sufrir una intoxicación, enfermedad grave o muerte y proveedores informando de incidencias de sus materias primas que pueden comprometer al producto final.
Las potenciales fuentes de contaminación en la industria alimentaria son:
• Peligro por alérgeno.
• Causa microbiológica.
• Causa química.
• Causa física.
Y no nos referimos solo al riesgo por contaminación accidental, sino también a una manipulación maliciosa de nuestros productos o la simple amenaza de cometerla con el objetivo de solicitar una contraprestación a cambio.
Por este motivo podemos considerar como parte de nuestro plan de contingencias la contratación de una póliza de Contaminación de Productos cuyo alcance de cobertura abarca:
• Costes de Consultoría.
• Costes de retirada– para bienes ya entregados.
• Costes de retirada–para bienes no entregados todavía.
• Costes de retirada –incluso en productos no afectados directamente.
• Sustitución del valor de los bienes.
• Pérdida de beneficio.
• Costes de rehabilitación del nivel de ventas.
La póliza se activa cuando el producto es susceptible de causar un riesgo para la salud del consumidor o de algún tipo de consumidor específico, independientemente de que el producto ya haya salido a mercado o no, pudiendo existir una orden de retirada por parte de las Autoridades o no.
En definitiva, nos ayuda a gestionar el riesgo reputacional incluyendo coberturas de marketing y publicidad específicas, aporta una solución de cobertura de daños propios, pérdida de beneficios y otros gastos ocasionados, así como el fortalecimiento de la resiliencia de la empresa mediante la protección contra pérdidas financieras significativas asociadas con la interrupción de la actividad.
No deje a la improvisación la gestión de las consecuencias de la contaminación de su producto.
Juan Ramón Vega, Gestor de Riesgos de JRV