Riesgos asociados al uso de baterías de litio Cada vez más presentes en todo tipo de dispositivos, hace imprescindible conocer sus riesgos y medidas de prevención

PUBLIRREPORTAJE Jueves, 30 de octubre 2025, 15:57

Las baterías recargables de iones de litio se han vuelto cada vez más indispensables. Se pueden encontrar en todas partes: ordenadores portátiles, en los smartphones, en las herramientas, en los coches, maquinaria industrial, etc. y siempre que se necesite energía independientemente de la red eléctrica.

A diferencia de las baterías convencionales, las celdas de iones de litio pueden almacenar energía en un espacio más reducido por lo que ofrecen mayor autonomía, requieren menor mantenimiento, tiempos de carga más rápidos y mayor eficiencia energética. Sin embargo, su uso también implica ciertos riesgos que es importante conocer y gestionar adecuadamente.

Los principales riesgos asociados al uso de baterías de litio son:

-Incendio o explosión

Las baterías de litio son altamente sensibles a sobrecalentamientos, cortocircuitos o daños físicos como golpes y caídas. En una planta de fabricación, un pequeño sobrecalentamiento en una batería almacenada sin protección adecuada puede desencadenar un incendio que destruya maquinaria valiosa.

-Exposición a sustancias tóxicas. En caso de que una batería de litio ion se dañe, puede liberar gases peligrosos como flúor, dióxido de carbono o metales pesados, lo que podría provocar intoxicaciones o irritaciones en los trabajadores.

-Daños materiales a instalaciones y equipos. Un fallo en una batería mal almacenada puede afectar directamente a la producción y generar pérdidas económicas importantes.

-Peligros eléctricos. La manipulación incorrecta de los equipos de carga puede provocar arcos eléctricos y chispas, especialmente si se utilizan herramientas metálicas cerca de los terminales de la batería.

-Sobrecalentamiento. La sobrecarga, la mala ventilación o el uso de cargadores inadecuados pueden generar calor excesivo, aumentando el riesgo de incendio.

-Incumplimiento en la gestión de residuos.

-Pérdida de control sobre inventarios y acceso no autorizado.

Para apagar un incendio de baterías de litio, el agua no es la mejor solución, ya que puede reaccionar con los productos químicos internos. Se debe usar un extintor de polvo químico seco (Clase D) o un agente especial para baterías de litio. Como alternativa, se puede intentar sofocar las llamas con arena, tierra o una manta ignífuga, siempre tomando precauciones.

Medidas de prevención

Las Compañías de Seguros tienen muy en cuenta el riesgo que existe durante la recarga de las baterías y recomiendan seguir las siguientes pautas para minimizarlo:

• Utilizar siempre cargadores certificados y adecuados para el tipo de batería.

• Supervisar la carga y evitar dejar las baterías cargando durante la noche en lugares de alto riesgo y desconéctelas cuando estén completamente cargadas.

• Mantener la zona de carga bien ventilada.

• Evitar la acumulación de gases inflamables en áreas cerradas.

• Mantener las herramientas y objetos metálicos alejados de las baterías para evitar chispas.

• No fumar ni tener fuentes de ignición cerca de las baterías.

• Inspeccionar las baterías regularmente en busca de daños o fugas antes de cargarlas.

• Utilizar el equipo de protección individual (EPI) adecuado.

Juan Ramón Vega, Gestor de Riesgos de JRV