¿Sabes cómo reducir la huella de carbono de tu empresa?

Apoyar a las pymes para avanzar en la descarbonización de sus procesos productivos. Ese el objetivo del programa 'Reduce tu huella', que inicia ahora ... su segunda edición. Esta iniciativa, diseñada por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), busca asesorar a las compañías para que calculen su huella de carbono, facilitar su inclusión en el registro que tiene el Principado y desarrollar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo primero es conocer el alcance –hay tres niveles–, que se traduce en toneladas de CO2 que se emiten, para luego estudiar las opciones que hay para reducirlas.

Cuando no haya más posibilidad de reducir la huella contaminante por las características del negocio, la Fundación Caja Rural de Asturias ha puesto en marcha su propio fondo de créditos de carbono para compensar esas emisiones mediante proyectos en montes de Ibias y Cangas del Narcea, explicó la directora de esta organización, Eva Pando, en una jornada celebrada este miércoles en Gijón con las diez empresas participantes, el mismo número que en la primera edición. Aunque las pymes no están obligadas por ley a calcular su huella de carbono, el programa se dirige principalmente a ellas porque tienen menos recursos que las de mayor tamaño, apuntó la directora de Desarrollo Empresarial de Fade, Leticia Bilbao.

Además, «hay un alcance, que es el de la cadena de valor de la empresa y en este caso las grandes van a tirar de las pymes», en el sentido de que les van a exigir ese grado de sostenibilidad para cumplir «con determinadas condiciones de sus clientes». Asimismo, se van a introducir «cada vez más elementos de este tipo en las licitaciones públicas», por lo que es interesante para las compañías.

Las más grandes, a partir de 2026, tendrán que cumplir condiciones más estrictas para recibir asignaciones gratuitas de derechos de emisión. De ahí que en Asturias se prevea un impacto, aún difícil de cuantificar, porque «tenemos grandes empresas y algunas de ellas son muy intensivas en consumo de energía», apuntó Bilbao. Pero estas industrias «ya están poniendo en marcha proyectos que van más allá de calcular la huella, son para reducirla, que es en principio lo que tienen que hacer y para lo que se ha modificado el real decreto que regula este asunto».