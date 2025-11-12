El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Leticia Bilbao y Eva Pando, en la jornada celebrada en Gijón. José Simal

¿Sabes cómo reducir la huella de carbono de tu empresa?

Fade y la Fundación Caja Rural de Asturias se alían para ayudar a las empresas a avanzar en sostenibilidad mediante la rebaja de emisiones de CO2

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:49

Apoyar a las pymes para avanzar en la descarbonización de sus procesos productivos. Ese el objetivo del programa 'Reduce tu huella', que inicia ahora ... su segunda edición. Esta iniciativa, diseñada por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), busca asesorar a las compañías para que calculen su huella de carbono, facilitar su inclusión en el registro que tiene el Principado y desarrollar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo primero es conocer el alcance –hay tres niveles–, que se traduce en toneladas de CO2 que se emiten, para luego estudiar las opciones que hay para reducirlas.

