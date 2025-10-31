El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, estrecha la mano del director general de Santa Bárbara, Alejandro Page, en la fábrica de armas de Trubia. Damián Arienza

Santa Bárbara prevé llegar a 900 empleados con «carga de trabajo para los próximos años»

Señala que el ensamblaje de los 8x8 Dragón pasará a hacerse en El Tallerón «lo antes posible», siempre que no afecte al desarrollo del programa

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:40

Comenta

«Santa Bárbara es imbatible ahora mismo en Europa en vehículo probado, maduro, fiable, y con los plazos de producción más ajustados de toda ... la industria». El director general de la compañía, de la que es propietaria General Dynamics European Land Systems (GDELS), Alejandro Page, destacó este viernes esta ventaja competitiva durante la visita del ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, a la fábrica de armas de Trubia. Precisamente, el Gobierno letón valoró este aspecto a la hora de encargar el desarrollo y fabricación de 84 unidades de vehículos blindados Hunter. Es uno de los contratos que permite a la planta asturiana «tener carga de trabajo asegurada para los próximos años» y la previsión de llegar a los 900 empleados desde los 700 actuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El peor viaje en coche compartido de Luarca a Vizcaya: sin carné, drogado y huyendo de un control
  2. 2 La familia de Nico Riestra, la última perla del Sporting de Gijón: «No es Lamine Yamal. Los pies, en el suelo»
  3. 3 Javi Prendes, entrenador del Puerto de Vega: «En este puto país entrenan quienes conocen a un presidente. Nadie asciende por méritos propios»
  4. 4 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  5. 5 Grave accidente en Mieres: uno de los heridos ha tenido que ser excarcelado
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Los técnicos sanitarios asturianos, en huelga para reclamar el reconocimiento profesional que «nos corresponde»
  8. 8

    Juicio por la presunta violación grupal en Gijón: «Fueron ellas las que quisieron relaciones»
  9. 9 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  10. 10 Atropellan a una niña en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Santa Bárbara prevé llegar a 900 empleados con «carga de trabajo para los próximos años»

Santa Bárbara prevé llegar a 900 empleados con «carga de trabajo para los próximos años»