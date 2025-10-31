Santa Bárbara prevé llegar a 900 empleados con «carga de trabajo para los próximos años»

«Santa Bárbara es imbatible ahora mismo en Europa en vehículo probado, maduro, fiable, y con los plazos de producción más ajustados de toda ... la industria». El director general de la compañía, de la que es propietaria General Dynamics European Land Systems (GDELS), Alejandro Page, destacó este viernes esta ventaja competitiva durante la visita del ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprüds, a la fábrica de armas de Trubia. Precisamente, el Gobierno letón valoró este aspecto a la hora de encargar el desarrollo y fabricación de 84 unidades de vehículos blindados Hunter. Es uno de los contratos que permite a la planta asturiana «tener carga de trabajo asegurada para los próximos años» y la previsión de llegar a los 900 empleados desde los 700 actuales.

En estas instalaciones también se desarrolla el programa VCR 8x8 Dragón, dentro del consorcio Tess Defence, que componen Santa Bárbara, Indra, Sapa y Escribano (EM&E). El ensamblaje final de estos vehículos para el Ejército de Tierra español se realizaba hasta ahora en Trubia, pero pasará a hacerse próximamente en El Tallerón, que adquirió Indra –la firma mayoritaria dentro del consorcio– a Duro Felguera el pasado julio. «Estamos acelerando lo más posible la transferencia de conocimiento, aunque no tenemos una fecha exacta porque tenemos que formar a la gente, pero en los próximos meses seguro que empieza a hacerse el ensamblaje final en El Tallerón con Tess», apuntó el director general de Santa Bárbara. Será «lo antes posible».

Este traspaso de tareas forma parte de un acuerdo alcanzado en el seno del consorcio, que también incluye el pago a la empresa propiedad de GDELS de 13 millones de euros por impartir formación a los trabajadores de la planta gijonesa para poder realizar ese ensamblaje final de los blindados.

No obstante, Page puntualizó que deberá efectuarse en el momento adecuado. «Lo que no podemos es afectar al programa, los vehículos tienen que entregarse y en cuanto haya la confianza de que se pueda hacer allí, Santa Bárbara va a cumplir con el compromiso que adquirió con Tess y transferirá el ensamblaje final a El Tallerón», aseguró.

Pruebas exhaustivas

Por su parte, el ministro de Defensa de Letonia recordó que «los vehículos Hunter han pasado por pruebas muy exhaustivas y han demostrado sus capacidades». Asimismo, resaltó el valor de este tipo de capacidades: «Los vehículos de combate proporcionan fuerza de fuego a nuestras Fuerzas Armadas, por eso hemos firmado con GDELS-Santa Bárbara uno de los acuerdos más grandes en la historia» de su Ejército.

En este sentido, se mostró satisfecho con el avance de la fabricación de estos blindados y valoró la solidez de Santa Bárbara como socio, por lo que su Gobierno no descarta ampliar esta cooperación en un futuro.