Luis Rodríguez-Ovejero, presidente y fundador de Satec. E. C.

Luis Rodríguez-Ovejero, presidente y fundador de Satec

Premio Talento en la Ingeniería
«Satec apuntará a las oportunidades en defensa y ciberseguridad en 2026»

«Creceremos en Asturias en emprendimiento, I+D y desarrollo de producto propio, dentro del refuerzo de mercados en los que ya estamos»

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:52

Comenta

Luis Rodríguez-Ovejero (Oviedo, 1951) recibirá el premio Talento en la Ingeniería el miércoles por su trayectoria en este ámbito al frente de la multinacional ... tecnológica Satec, fundada en 1988 en Asturias. En Avilés se mantiene el centro de I+D y emprendimiento del grupo, que está presente en siete países, en los que cuenta con 19 oficinas y una plantilla formada por más de 1.600 profesionales. Destaca la importancia de la cercanía «a los mercados y sus retos», por lo que afronta el próximo año con el objetivo de poner «especial énfasis» en las oportunidades que sectores como la defensa, las tecnologías de ciberseguridad y la gestión en la nube.

