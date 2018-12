«Me satisface el deber cumplido»

La vinculación de los premios de la Cámara de Comercio de Oviedo con la familia Cardín sumó ayer un nuevo capítulo. José Cardín Zaldívar, vicepresidente del Grupo El Gaitero (Valle, Ballina y Fernández) recogió la medalla de oro de la institución, tal y como hizo su padre, José Cardín Fernández, hace 57 años, cuando fue galardonado con el Urogallo de Oro.

Para la tercera generación de empresarios, representados en la figura de José Cardín Zaldívar, el significado del premio es distinguir una trayectoria, «pero no la mía personal, sino la mía integrada dentro del conjunto que es la empresa». Una empresa que, en sus palabras, «lleva muchísimos años representando a Asturias y permaneciendo en su sitio, y haciendo las cosas lo mejor que puede».

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara, señaló que el premiado es un «ejemplo» para todos los empresarios, «especialmente para los emprendedores». Así, la institución reconoce con el galardón el empeño del Cardín por promocionar la popular sidra El Gaitero en lugares como China o Estados Unidos. Además, reconoce el trabajo de diversificación e innovación de la firma.

Durante su discurso, Cardín tuvo palabras para su mujer, Churi Blanco, quien ha compartido su vida con él «en el astillero y en El Gaitero»; para su hermano, Bernardo Cardín, actual presidente de la compañía, y para su hija, María. «Tengo la sensación de que en este acto empieza formalmente la despedida de la cuarta generación, pero eso no es algo triste sino que implica la satisfacción del deber cumplido y de haber transmitido la vocación de los fundadores», dijo emocionado para terminar un discurso «escrito, pero no ordenado».

El director general del Banco SabadellHerrero, Pablo Junceda, elogió al premiado, a quien describió como «un paisano de los pies a la cabeza, que no está obsesionado con el dinero» y que «no busca éxito más allá de su familia». Junceda, en su discurso, rememoró la historia de la empresa, una fábrica por la que han pasado «miles de trabajadores». «El Gaitero es una marca inseparable de Asturias, y Cardín es el mejor embajador gastronómico de Asturias».

Al acto acudieron entre otros, el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola; la delegada de Gobierno, Delia Losa; el alcalde de Villaviciosa, José Manuel Felgueres; el presidente del tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau , y la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández.

El panorama actual

El empresario, al ser preguntado acerca del momento actual que viven los empresarios, afirmó que es «incierto». «Hay esperanzas de que las cosas vayan bien, pero hay una gran incertidumbre, y eso es lo peor que puede pasar para el desarrollo y para la empresa», advirtió.

Concretamente, apuntó a una incertidumbre jurídica y política. «Nos encontramos el recurso a juzgar lo atrasado», criticó. «Ahora las cosas se hacen con carácter retroactivo con frecuencia y eso no vale. Se cambian las reglas del juego después de que termine el partido», explicó. Respecto a la política, señaló «una situación que no se acaba de definir». «Los partidos andan con pies de plomo para no meter la pata», lamentó.