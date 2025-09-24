El metal advierte del bloqueo en el Congreso de la Ley de Industria, vital para Asturias

La patronal nacional del metal, Confemetal, ha advertido en su último boletín de que la Ley de Industria, que se presentó sobre el papel como ... una gran oportunidad para el sector, está bloqueada en la fase de enmiendas en el Congreso desde el pasado mes de febrero, un aspecto que ve muy preocupante, sobre todo, en la situación por la que atraviesa la actividad en la actualidad. «Esta inacción merma las oportunidades de la industria y alimenta la incertidumbre en un momento crítico en el que el tejido productivo necesita estabilidad, reglas claras y visión estratégica», subraya esta entidad en la que se integra la asturiana Femetal. Todo el sector, incluido el regional, veía en esta nueva normativa «una gran oportunidad» para la reindustrialización, aunque también subrayaba las carencias del anteproyecto, como la falta de concreción y plazos, así como la ausencia de un mecanismo de financiación.

En este sentido, Confemetal recuerda otras dudas que suscitaba el proyecto, como la posibilidad de que la burocracia pese más que la agilidad, la ausencia de compromisos claros por parte de la Administración y el riesgo de trasladar cargas adicionales al sector privado sin ofrecer contrapartidas suficientes. Igualmente, insiste en que «lo más preocupante es que el proyecto permanece hoy paralizado».

Pese a sus lagunas, la ley se planteaba como un salto adelante que podía impulsar la actividad de grandes compañías con presencia en Asturias, como Arcelor o Asturiana de Zinc, y atraer otros proyectos industriales. Entre sus propuestas figuraban instrumentos de planificación a medio y largo plazo —la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica y el Plan Estatal de Industria—, la creación de la Reserva Estratégica de Capacidades de Producción (RECAPI), nuevas estructuras de gobernanza, apoyos a sectores de gran consumo energético e incentivos a la digitalización y la descarbonización. Sin embargo, con su bloqueo se retrasan decisiones que implican «renunciar a capacidad de atracción de inversión, mientras otros países avanzan con rapidez en sus propios planes industriales».

En este sentido, la patronal del metal reclama la reducción de cargas administrativas, la creación de un marco fiscal y normativo favorable a la inversión y la innovación y valorar, a su vez, la formación como elemento tractor para la incorporación de profesionales altamente cualificados. «Si España aspira a ocupar un lugar relevante en la nueva geografía industrial debe adoptar con claridad unos mismos principios de estabilidad regulatoria, simplificación administrativa y protección de un entorno competitivo para sus empresas», argumenta. Porque, además, la inversión presente compromete el crecimiento potencial de las décadas venideras. «No actuar ahora supondría condenarnos a la irrelevancia económica y comercial, a depender de terceros en sectores críticos y a perder definitivamente el tren de la competitividad global».

Asimismo, Confemetal advierte del problema de la falta de capacidad de las redes eléctricas, con más del 80% de los nudos saturados, un obstáculo que en Asturias afecta principalmente al área central. «Para desarrollar y ampliar los proyectos industriales, y avanzar en una senda de descarbonización industrial que precisará electrificación, es imprescindible reforzar y digitalizar la red de distribución, incrementando su capacidad para integrar la nueva demanda eléctrica, priorizando proyectos industriales» y recuerda que el metal es eminentemente electrointesivo, lo que implica la necesidad de seguridad en el suministro para dar certidumbre a las inversiones a medio y largo plazo. «Sin embargo, la errática planificación política mantiene bloqueada la normativa destinada a planificar el desarrollo industrial y también limita la capacidad para ampliar o crear nuevos proyectos industriales».

Además, subraya la necesidad que tiene Europa de ganar autonomía estratégica para no depender de terceros países tanto en materias primas como en componentes críticos o tecnologías esenciales, lo que supone una vulnerabilidad. Por ello, llama a fortalecer la industria desde las instituciones. «La autonomía estratégica y la competitividad industrial, en un sentido más amplio, deberían asentar las bases de un futuro próspero y sostenible capaz de preservar el estado de bienestar, uno de los mayores valores de la sociedad europea», apunta Confemetal, que reclama a la Unión Europea «un cambio de rumbo, con un todavía necesario paso de las intenciones políticas a la realidad, y un plan efectivo para hacer frente a los grandes bloques globales y sus amenazas.

Por otro lado, destaca la importancia del metal como un sector transversal presente en todas las cadenas de valor clave, con empleos de calidad, salarios más elevados que el promedio, y una productividad «que conviene impulsar dotando de mayor competitividad a sus empresas».

En este sentido, incide en que «el tiempo de las declaraciones o los eslóganes políticos ya ha pasado» y que «Europa se juega su autonomía estratégica y España, su competitividad futura».