El metal advierte del bloqueo en el Congreso de la Ley de Industria, vital para Asturias

Culpa a «la errática planificación política» de paralizar la normativa y la ampliación de capacidad de la red eléctrica, lo que limita al sector

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:27

La patronal nacional del metal, Confemetal, ha advertido en su último boletín de que la Ley de Industria, que se presentó sobre el papel como ... una gran oportunidad para el sector, está bloqueada en la fase de enmiendas en el Congreso desde el pasado mes de febrero, un aspecto que ve muy preocupante, sobre todo, en la situación por la que atraviesa la actividad en la actualidad. «Esta inacción merma las oportunidades de la industria y alimenta la incertidumbre en un momento crítico en el que el tejido productivo necesita estabilidad, reglas claras y visión estratégica», subraya esta entidad en la que se integra la asturiana Femetal. Todo el sector, incluido el regional, veía en esta nueva normativa «una gran oportunidad» para la reindustrialización, aunque también subrayaba las carencias del anteproyecto, como la falta de concreción y plazos, así como la ausencia de un mecanismo de financiación.

