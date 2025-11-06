El sector pide más inversión en tecnología y alerta del problema del relevo generacional Las empresas denuncian las dificultades que se encuentran a la hora de cumplir con todos los pasos y trámites que exigen los reguladores

Una de las conclusiones que se pudieron extraer de la jornada celebrada ayer es que la industria alimentaria asturiana tiene todos los ingredientes para competir de forma directa frente a las regiones más punteras no solo de España, sino también del entorno comunitario, aunque es necesario un impulso inversor que ayude a que los avances en innovación tecnológica permeen en toda la cadena productiva.

El director de Innovación y Emprendimiento de Grupo Central Lechera Asturiana (CLAS), Rubén Hidalgo –que ejerció como moderador de la mesa redonda–, apuntó que «la tecnología es fundamental para la supervivencia» de un sector que, a su juicio, «es el más importante de España». En ese escenario, enumeró algunos de los principales desafíos que afronta la industria, como la escasez de suelo fértil –agravada por las sequías y los incendios–, los cambios de hábito de los consumidores o las aplicaciones tecnológicas.

Pero, en su opinión, uno de los más disruptivos es el de la falta de relevo generacional. Para ponerlo en contexto, recalcó que el sector lácteo asturiano factura unos 2.000 millones anuales, «una industria floreciente y potente». Sin embargo, en los últimos 25 años se ha pasado de 50.000 a poco más de 9.000 ganaderos. Además, añadió que se está produciendo «un problema de abastecimiento» en quesos y fermentados. «Para adaptarnos a esos retos, hace falta una fuerte apuesta por la innovación y la tecnología».

Si hubo otra constante entre los participantes fue la de reclamar más colaboración. «Por el bien económico de las empresas, no podemos innovar solos, porque los recursos no son infinitos», reconoció Antonio Ferreirós, director de I+D de Sea Eight –con planta en El Musel–, que defendió que «desde el punto de vista de empresa, la primera decisión que se toma no debe ser tecnológica, sino estratégica».

El desafío de la regulación

Por su parte, Silvia García, directora del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA), indicó que «hay muchos pasos que hay que dar de cara al regulador y es importante demostrarlos adecuadamente». «Por eso hemos creado un entorno de pruebas que nos permite ayudar a los reguladores a entender los desafíos que plantea la legislación», expresó, puesto que «uno de los grandes problemas en el proceso de escalado es que se subestima el impacto que puede tener el cumplimiento de esos requisitos». García lamentó la «fragmentación» que se produce porque «a veces, intentamos hacer las cosas por separado; es decir, la tecnología se desarrolla con una intención, pero no se tiene muy en cuenta para qué va a servir y no se co-crea con la industria».

Jess Padilla, directora ejecutiva de Food & Agri Tech Europe (FATE), insistió en que «España tiene una base científica muy fuerte», pero en su opinión «el reto es seguir estructurando esa continuidad», puesto que «muchas startups están transfiriendo el conocimiento, pero la fase de escalado industrial está costando». Así, alertó de que «hay proyectos que se caen justo antes de ese punto» y explicó que «en España hay mucha ciencia y mucho talento, pero se necesitan instrumentos que garanticen esa progresión».

Maruxa Quiroga, fundadora de la tecnológica Sensesbit, aseguró que «hay un gran 'gap' entre lo que la industria produce y lo que la sociedad desea», ya que el 80% de los productos que se lanzan al mercado fracasan. En ese sentido, sostuvo que «a veces cuesta integrar la tecnología», pero subrayó la necesidad de contar con «datos rigurosos» para poder tomar decisiones adecuadas.

Por último, Jaime Fernández, Responsable del Área de Nuevo Conocimiento, Transferencia e Innovación de la Agencia Sekuens, subrayó «la importancia de la cooperación y poner en red todas las infraestructuras para que sean conocidas por startups y empresas», con el objetivo de «hacer proyectos más grandes y menos atomizados».

«En España hay mucha investigación, pero a menudo las patentes las explotan empresas extranjeras» El evento también contó con una ponencia de Ángel Santos, socio general de la firma de capital riesgo Swanlaab e inversor en AgriFood Tech Fund, que defendió que «España tiene todos los elementos para ser líderes tecnológicos en alimentación», pero debe reafirmar su apuesta: «España está muy bien posicionada desde el punto de vista de la investigación y las empresas innovan. En número de patentes siempre está en los niveles más altos, pero luego las explotan muchas veces las empresas extranjeras». Santos enumeró los principales retos que tiene el sector, recogidos en el libro blanco 'Innovar para liderar: la gran oportunidad del AgriFood Tech en España', elaborado por Swanlaab. Entre ellos, destacó «la sobreregulación extraordinaria», puesto que las compañías tienen que cumplir con normativas locales, autonómicas, nacionales y europeas, pero también el problema de acceso a la fuerza laboral, ya sea por falta de relevo o por escasez de mano de obra especializada, un problema que «capa» a muchas empresas. Además, advirtió de que el cambio climático «no es un asunto ideológico» y de que «afecta a la agricultura de una manera trascendental», pues obliga a «hacer adaptación de cultivos». Asimismo, señaló que hay dificultades para incorporar la tecnología. «Es una necesidad, pero también se percibe como un reto». Estos desafíos, argumentó, «hay que transformarlos en oportunidad a través de la tecnología».

