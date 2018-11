Desde que se aprobara la ley 25/2015, de 28 de julio, de la Segunda Oportunidad, muchas han sido las preguntas generadas por los clientes al respecto de la misma y sobre la eficacia en la práctica de la nueva regulación PUBLIRREPORTAJE Jueves, 22 noviembre 2018, 17:11

Hasta ese momento, únicamente las sociedades mercantiles contaban, en el seno de un concurso de acreedores, con un mecanismo para exonersarse del pasivo cuando la insolvencia les superaba, mientras particulares y autónomos estaban condenados a arrastrar esas «pesadas mochilas» hasta morir con ellas; así, podían ser perseguidos de «por vida «por sus acreedores, aunque ya no tuvieran nada.

Esta situación dio un vuelco, a raíz de la denominada ley de segunda oportunidad, a cuyo tenor toda persona sobreendeudada, puede conseguir el Beneficio de la Exoneración de su Pasivo Insatisfecha (BEPA), tras la liquidación de todo su activo, siempre y cuando se haya actuado de buena fe, no se hubiesen cometido delitos socioeconómicos, y se haya intentado llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores para aplazar el débito y fijar un calendario de pago inferior a diez años o su liquidación con bienes propios.

En los duros años de la crisis económica, muchos españoles, se vieron obligados, por unos y otros motivos, a endeudarse, por encima, incluso, de sus posibilidades ante la incertidumbre económica que se vivía. Esas pesadas «losas», insalvables en la mayoría de los casos, acababan por desmoralizar a muchos ciudadanos, cuya intención de pagar se enfrentaba a la realidad, y como se veían abocados al ostracismo social, debido a una situación de sobreendeudamiento no intencionado.

Cierto es que esta «redención» no es plena, y no abarca todas las deudas; existen deudas, como la manutención alimenticia de los hijos o las contraídas con la Administración Pública, que no se pueden exonerar.

Con todo, y con eso, esta regulación se ha transformado en la práctica y con el desarrollo interpretativo y jurisprudencial correspondiente, en una útil herramienta de la que se ha dotado a las personas físicas empresarias y autónomos para salir de una situación de la que, previamente a tal regulación, resultaba imposible superar. Insistimos en esta cuestión nuevamente porque, las estadísticas de personas que se acogen al mecanismo de segunda oportunidad en España están muy lejos de los datos de otros países de la UE, quizás porque los profesionales no hayamos sabido transmitir la importancia práctica y trascendencia que esta herramienta tiene para la vida de aquellos profesionales y autónomos que se han visto envueltos en tan desagradable situación que además arrastrarán de forma vitalicia si no acuden a los mecanismos legales que permitan solventarla.