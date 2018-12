Los sindicatos se encierran en «asamblea permanente» en Hunosa Trabajadores encerrados en asamblea permanente en la sede de Hunosa en Oviedo. / E. C. Critican que la empresa no les haya presentado ninguna propuesta a pesar de que faltan solo dos semanas para la fecha que fija la UE para cerrar las minas NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Lunes, 17 diciembre 2018, 22:39

Los sindicalistas que negocian el nuevo plan de Hunosa han decidido encerrarse en «asamblea permanente» en la sede de la hullera pública de Oviedo como medida de presión ante la ausencia de una propuesta por parte de la empresa.

Tras la firma en octubre del acuerdo marco para la minería del carbón 2019-2027, firmado por el Ejecutivo, los sindicatos y la patronal Carbunión, aunque esta en desacuerdo, y que afecta principalmente a la minería privada, quedaba por definir qué pasará con los 1.500 trabajadores de la compañía pública ante la llegada del 31 de diciembre, fecha tope marcada por la UE para devolver las ayudas recibidas para el cierre de los pozos y seguir con la extracción o cesar definitivamente la actividad.

La obligación de Bruselas proviene de la Decisión 787 del Consejo Europeo de 2010 relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas no competitivas, que permitieron a los Estados conceder ayudas para cubrir costes relacionados con el carbón destinado a la producción de electricidad, pero exigía para ello una serie de condiciones. En este contexto se aprobó la autorización para que España empleara 2.130 millones de euros para el cierre de 26 yacimientos y la fecha tope que se fijaba era el 31 de diciembre de 2018.

Para Hunosa aún no está clara la propuesta del Gobierno, aunque según fuentes consultadas por este periódico no distaría demasiado del planteamiento hecho por la anterior presidenta de la hullera, Teresa Mallada, de dejar abierto el pozo Nicolasa y cerrar los otros dos que quedan: Carrio y Santiago. El argumento para sortear la petición de cierre de Bruselas es que el Nicolasa no recibió ayudas y que todo su carbón se destinó a la térmica de La Pereda.

Por otro lado, trabajadores de las subcontratas se manifestaron a las puertas de la sede de Hunosa durante la negociación, porque sienten que, como en el caso del acuerdo de la minería privada, quedarán al margen de los beneficios que se pacten. En ese acuerdo se contemplan prejubilaciones a partir de los 48 años y bajas incentivadas a las que los trabajadores de auxiliares no pueden acogerse.

