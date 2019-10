«Los sindicatos tenemos la obligación de ganarnos la legitimidad día a día»

-Hace unos años denunciaron una campaña contra los sindicatos. ¿Hasta qué punto les afectó?

-Entre el 2011 y el 2014 hubo una intensa campaña contra la imagen y el papel de los sindicatos que se focalizó sobre todo en la figura de los sindicalistas. Es difícil hacer un ataque a los derechos laborales de las personas trabajadoras porque son la mayoría de la población y se focalizó en los sindicalistas. Hay que combatir estas campañas, primero haciendo bien las cosas, porque marginalmente, a veces no se han hecho bien. Y estando muy cerca de la gente.

-¿Notan la misma fuerza que hace 20 años ?

-No, porque el mundo es distinto. Sigue habiendo una idea de desafección a lo colectivo, aunque este país siempre ha sido un poco así. El sindicalismo se anclaba mucho en un perfil de empresas de cierto tamaño, muy homogéneas, y hoy el mundo laboral es radicalmente distinto y muy diverso. La forma de legitimarse del sindicato no puede ser igual que en una comunidad industrial de los 80.

-¿Qué errores se han cometido?

-Recuerdo el tema de las tarjetas... Y no hacer buena pedagogía. Pagamos dar por sentado que el trabajador actual conocía las herramientas de actuación sindical como las conocía un trabajador hace cuarenta años. Tenemos un sistema de representación y de irradiación de representación que genera derechos. Pero esto no tiene por qué ser así. En otros países el que no está afiliado no tiene convenio. Igual tuvimos el fallo de pensar que con la legitimidad de la lucha contra Franco y estas cosas... Hay que ganarse la legitimidad día a día.