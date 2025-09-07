La siniestralidad laboral crece en 2025 a pesar del plan de choque puesto en marcha el año pasado

Fue hace prácticamente un año cuando una sucesión de accidentes laborales mortales hicieron encender todas las alarmas en el Principado. En poco más de ... un mes fallecieron seis trabajadores en siniestros calificados por los sindicatos como «de otra época», como la caída de una grúa, un aplastamiento por un andamio en una obra o golpes con piezas en la cabeza. Todo ello llevó a la junta rectora del Instituto Asturiano de Riesgos Laborales a acordar, a finales de septiembre, la puesta en marcha de un plan de choque con la colaboración de este organismo, la Inspección de Trabajo y el Gobierno regional. Sin embargo, once meses después de aquello, las cifras de siniestralidad no distan demasiado de las anteriores e incluso son mayores.

Con los datos cerrados del primer semestre, en la comunidad se produjeron más de 32 accidentes laborales al día, en concreto, 5.865, 116 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un incremento del 2%. Y aumentaron todas las categorías, pero porcentualmente lo hicieron sobre todo los peores: los leves subieron un 1,8% (+102); los graves, un 27,7%, al sumar 10, de 46 a 36; y los mortales se dispararon un 66,6%, al subir de seis a diez. Así lo revelan los datos mensuales del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que después recoge la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales.

No obstante, hay que tener en cuenta que en 2024 la sucesión de accidentes que llevó a la puesta en marcha del plan de choque se produjo en el segundo semestre y, por tanto, no entra en esta comparativa, pero no obstante esta revela cómo las medidas anunciadas no están pudiendo aún atajar este tipo de siniestros.

De hecho, entre las críticas al plan de choque que más se han escuchado, sobre todo por parte de los sindicatos, aunque también de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), está que casi un año después de su anuncio aún no se ha incorporado todo el personal que se había prometido. Entonces, se habló de que la Inspección de Trabajo, dependiente de la Administración central, sumaría cuatro nuevos efectivos: tres inspectores y un subinspector.

Asimismo, el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales incorporaría siete técnicos, además de cubrir las cuatro vacantes con las que contaba. Sin embargo, en la última junta rectora de este último, el pasado mes de julio, se reconoció que el número de vacantes de este organismo, por diversos motivos, era de 14, diez en el caso de los puestos de técnico en prevención y cuatro de ellas de nueva creación a raíz del plan de choque.

«En esa reunión, CC OO exigió a la Administración que articulase todas las medidas necesarias para poder cubrir dichas plazas con la mayor rapidez posible, exigencia que seguimos manteniendo», aseguró el secretario de Acción Sindical de CC OO, Damián Manzano. «Tenemos un plan de choque contundente, pero hasta que no se cubran esas plazas para nosotros no se está cumpliendo», recalcó, por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT, Marino Fernández. Y desde Fade, la directora de Desarrollo Empresarial de la patronal regional, Leticia Bilbao, también mostró su preocupación por la falta de cobertura de las plazas,

Mientras, a pesar de la falta de cobertura de vacantes, el mayor control que se está ejerciendo sobre este asunto está dejando datos reveladores. Así, en diciembre, en una reunión del plan de choque, se desveló que de los 57 servicios de prevención ajenos que funcionaban en la comunidad –doce acreditados aquí y el resto en otras regiones, pero con actividad en Asturias–, tan solo seis cumplían con todos los requisitos demandados, apenas el 10%. Y hay que tener en cuenta que estos son los principales encargados de la prevención en las empresas, ya que la mayoría de compañías no cuenta con servicios propios y más del 90% recurre a este tipo de servicios para realizar esta labor.

De forma más reciente, en la citada reunión de julio de la junta rectora, en otro balance del plan se cifraron las infracciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales en Asturias en más de 200 en los últimos ocho meses, la mayoría de carácter grave o muy grave. Esto derivó en propuestas de sanciones por un importe global que supera los 700.000 euros. Se tramitaron 136 expedientes a empresas por incumplimientos en la prevención, de los que derivaron en concreto en 205 sanciones. Además, también se detectaron más de 1.300 partes de accidentes mal comunicados.