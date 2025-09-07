El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestación, el pasado mes de junio en Oviedo, tras un accidente mortal en Coaña. Juan Carlos Román

La siniestralidad laboral crece en 2025 a pesar del plan de choque puesto en marcha el año pasado

Todas las categorías de accidentes crecieron en el primer semestre, pero sobre todo los graves, un 27,7%, y los mortales, un 66,6%

Noelia A. Erausquin

Noelia A. Erausquin

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:33

Fue hace prácticamente un año cuando una sucesión de accidentes laborales mortales hicieron encender todas las alarmas en el Principado. En poco más de ... un mes fallecieron seis trabajadores en siniestros calificados por los sindicatos como «de otra época», como la caída de una grúa, un aplastamiento por un andamio en una obra o golpes con piezas en la cabeza. Todo ello llevó a la junta rectora del Instituto Asturiano de Riesgos Laborales a acordar, a finales de septiembre, la puesta en marcha de un plan de choque con la colaboración de este organismo, la Inspección de Trabajo y el Gobierno regional. Sin embargo, once meses después de aquello, las cifras de siniestralidad no distan demasiado de las anteriores e incluso son mayores.

