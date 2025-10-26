El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Sede del Banco de España Óscar Chamorro

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

La tasa de ahorro de los hogares españoles cayó al 12,4% en el segundo trimestre del año, según el INE

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Ocho de cada diez españoles consiguen ahorrar de forma regular u ocasional. Sin embargo, solo dos de cada diez alcanza el nivel recomendado de destinar ... el 20% de los ingresos mensuales al ahorro, según el II Estudio de Conductas sostenibles de la población española realizado por Triodos Bank. Los autores del estudio apuntan a que, en España, la cultura del ahorro sí que está arraigada, al menos como intención ocasional. Otra cosa es que se consiga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cementerio de animales en la playa de San Lorenzo
  2. 2 Muere un vecino de Barredos, en Laviana, horas después de recibir varios golpes en plena calle
  3. 3 Herido un joven motorista en un accidente en una rotonda del centro de Blimea
  4. 4 El inquietante hallazgo de una pistola simulada en el exterior del hotel Reconquista, en Oviedo
  5. 5 Fallece Fina Clemente, histórica comerciante y alma del Oviedo Antiguo, a los 96 años
  6. 6 Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  7. 7

    Girona 3-3 Real Oviedo | El Oviedo salva un punto después de perder dos
  8. 8 La Princesa elogia la unión vecinal de Valdesoto «para hacer valer vuestras tradiciones y vuestra cultura»
  9. 9 Ranking de Yantar: ¿dónde se come la mejor pizza en Asturias?
  10. 10 Detenido el principal distribuidor de hachís en Versalles, un vecino del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha

Solo dos de cada diez españoles logra guardar el 20% de sus ingresos en la hucha