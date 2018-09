El SOMA se movilizará si el Gobierno central no garantiza una descarbonización justa José Pedro Iglesia, de Carbunión; Felipe González, de Hunosa; Juan José Fernández, decano presidente del Colegio de Ingenieros de Minas; Isaac Pola, consejero de Industria; y José Luis Alperi, de SOMA. / J. C. ROMÁN El presidente de Carbunión está «firmemente convencido» de que las minas se mantendrán en 2019 LAURA CASTRO LA FELGUERA. Martes, 4 septiembre 2018, 07:57

El SOMA prefiere la vía del diálogo, pero recurrirá a cualquier medida de presión si la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no da marcha atrás en su idea de llevar a cabo una descarbonización exprés. Así lo aseguró ayer el secretario general de SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi. «Nuestro sindicato se caracteriza por primar la negociación con argumentos e ideario, pero si no se cede, no renunciaremos a ninguna medida de presión o movilización para conseguir que el proceso de transición energética sea justo con Asturias. Nos jugamos mucho», dijo durante la jornada organizada por el propio sindicato sobre la descarbonización, previa a la mesa redonda que se celebrará mañana a partir de las 12 horas en el Antiguo Instituto con motivo de la Escuela Internacional de Verano de UGT y en ella estarán representantes de todos los grupos parlamentarios asturianos.

En la cita de ayer, celebrada en la casa cultural de La Felguera ante decenas de asistentes, entre los que se encontraba el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, participó también el presidente de Carbunión, José Pedro Iglesia, quien se mostró seguro de que la minería continuará más allá del 31 de diciembre de 2018. «Estoy firmemente convencido de ello y los empresarios que son capaces de producir en condiciones de mercado también tienen voluntad de continuar», aseguró. Así lo corroboró el jefe de Posminería de Hunosa, Felipe González. «El carbón autóctono debe estar en el mix nacional», defendió y añadió que la nueva directiva de la empresa ya está trabajando en las estrategias que se definirán y que se seguirán en los próximos meses.

Sin embargo, amplió Iglesia, «no producimos carbón para el supermercado, sino para quemarlo en las centrales térmicas y esta finalidad dependerá de que sigan en funcionamiento». Por eso, incidió, es necesario que «las eléctricas tomen la decisión de utilizar carbón autóctono» y aprovechó, al igual que González, para reclamar el apoyo político a la causa.

Hunosa pide al Principado que defienda la presencia del mineral autóctono en el mix

«Alto grado de consenso»

Una unidad necesaria también para los sindicatos y que, a juicio de Alperi, ya deja entrever un «alto grado de consenso». La postura mostrada por el Principado hasta el momento es, de hecho, congruente con lo expuesto por empresarios y centrales y aboga por una descarbonización pausada y pautada. Considera que Asturias sería la gran perjudicada en el proceso de transición energética si no se hace de manera paulatina y consensuada con los afectados. «La realidad energética de la región es singular respecto al resto de España y tal y como se está planteando todo esto será la más damnificada», aseguró el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, quien recalcó que «queremos que la descarbonización sea de forma programada, integrada y que se lleve a cabo en armonía con los territorios».

Alperi, Iglesia, González y Pola, los cuatro participantes de la mesa de debate de ayer, coincidieron en subrayar que en caso de que la transición energética se lleve a cabo adelantando plazos y sin solvencia, surgirán problemas relacionados con el suministro energético nacional, el encarecimiento de la energía, una caída de la competitividad de la industria, la pérdida de miles de empleos y, en último término, la despoblación de las cuencas mineras.