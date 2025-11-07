Suárez y González Consultores refuerza su liderazgo con la certificación UNE 420001:2024

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:12 Compartir

El Grupo Suárez y González Consultores, con sedes en Asturias (Gijón, Oviedo, Siero, Langreo

y Grado) y Madrid, ha obtenido la certificación UNE 420001:2024 para su sede de Madrid, un estándar de referencia que acredita las mejores prácticas y la excelencia en la prestación de servicios de asesoría fiscal, contable, laboral, mercantil y de gestión empresarial en España.

Este reconocimiento sitúa a la firma entre el reducido grupo de despachos profesionales que cumplen con los requisitos más exigentes en materia de calidad, transparencia y rigor en la gestión, garantizando a empresas y autónomos un servicio de máximo nivel en un sector clave para la competitividad empresarial.

Bajo la dirección de Diego Suárez, economista y gestor de la firma desde 2016, el Grupo S&G Consultores ha experimentado un crecimiento sostenido que lo ha convertido en un referente en Asturias e impulsado su expansión hacia Madrid, con la apertura de nuevas oficinas.

Su liderazgo ha sido decisivo para orientar la firma hacia una visión estratégica centrada en la mejora continua, la profesionalización del sector y la incorporación de procesos innovadores de gestión y atención al cliente. Todo ello con un enfoque de servicio a medida, en respuesta a las necesidades reales de cada empresa y profesional.

En palabras de Diego Suárez, «la certificación UNE 420001:2024 no solo es un reconocimiento al esfuerzo y profesionalidad de nuestro equipo, sino también la confirmación de un modelo de trabajo centrado en la excelencia y en la creación de valor para nuestros clientes. Es un paso más en un proyecto que nació con vocación de servicio y que hoy se proyecta con fuerza hacia el futuro desde Asturias y Madrid».

