El Supremo dicta que Arcelor vulneró el derecho a huelga en las plantas asturianas

El Tribunal Supremo ha confirmado que Arcelor vulneró el derecho fundamental de huelga en las convocatorias realizadas en abril y mayo de 2023 en ... Asturias. Según explica CC OO, la empresa impuso servicios de mantenimiento y seguridad «abusivos, no negociados y sin justificación», con el objetivo de limitar la capacidad de la plantilla para ejercer su derecho a huelga y mantener la producción a toda costa.

El Supremo es claro: la empresa utilizó los servicios mínimos para sostener la actividad productiva y no para proteger instalaciones, como establece la ley. Y lo hizo «de manera unilateral, sin diálogo real y sin razones técnicas acreditadas», apunta el sindicato. Por ello, «la sentencia obliga a Arcelor a cesar en estas prácticas y a indemnizar por el daño causado», resalta Ignacio Requena, secretario general de CC OO de Industria de Asturias.

Para el sindicato, esta decisión judicial supone un toque de atención. «Una empresa que opera gracias al trabajo de miles de personas no puede actuar por encima de los derechos laborales ni utilizar su poder para intentar desactivar la movilización y la organización de la plantilla». Así las cosas, la federación de Industria exige que este precedente sirva «para corregir la actitud de la dirección». «Esperamos que, a partir de ahora, ArcelorMittal escuche, dialogue y respete, y no vuelva a recurrir a prácticas que vulneren derechos fundamentales».