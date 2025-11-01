El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un trabajador de Arcelor, en la planta de Avilés. D. Baizán

El Supremo dicta que Arcelor vulneró el derecho a huelga en las plantas asturianas

El tribunal concluye que la empresa impuso unos servicios mínimos excesivos durante los paros de abril y mayo de 2023

E. C.

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:54

Comenta

El Tribunal Supremo ha confirmado que Arcelor vulneró el derecho fundamental de huelga en las convocatorias realizadas en abril y mayo de 2023 en ... Asturias. Según explica CC OO, la empresa impuso servicios de mantenimiento y seguridad «abusivos, no negociados y sin justificación», con el objetivo de limitar la capacidad de la plantilla para ejercer su derecho a huelga y mantener la producción a toda costa.

