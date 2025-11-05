El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Supremo cuestiona la legalidad de los aranceles globales de Trump

Los jueces conservadores se suman al escepticismo sobre la autoridad presidencial para imponerlos sin aprobación del Congreso

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:29

Comenta

El Tribunal Supremo de Estados Unidos celebró este miércoles una audiencia histórica para determinar si Donald Trump actuó dentro de la ley al imponer aranceles ... globales del 10% al 50% sobre la mayoría de las importaciones mundiales. Sobre la mesa está el comercio mundial, pero también el tamaño del poder presidencial en EEUU.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

