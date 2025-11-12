El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instalaciones de Talgo en Rivabellosa (Álava) EFE

Talgo convoca a su junta de accionistas para cerrar el aterrizaje de Jainaga y el consorcio vasco

El 12 de diciembre ratificará también la entrada de la Sepi, organismo dependiente del Gobierno central que se hará con el 7,8% de la propiedad

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

Talgo celebrará el 12 de diciembre una junta extraordinaria de accionistas que deberá formalizar el plan de financiación para la empresa acordado con una veintena ... de bancos y que conlleva la entrada de la Sepi en la compañía con un 7,8%. Son las condiciones que debían cumplirse antes del 31 de enero de 2026. Las que se recogen en el acuerdo que formalizaron el jueves pasado el consorcio vasco liderado por José Antonio Jainaga y el fondo Trilantic para el traspaso del 29,7% de las acciones de la empresa que darán el control al presidente de Sidenor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  2. 2 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  3. 3

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  4. 4 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7 El Sporting de Gijón jugará en la Copa del Rey contra un rival de Segunda
  8. 8

    La llegada de inmigrantes contiene la pérdida de población de Asturias
  9. 9

    Argelia vuelve a El Molinón 43 años después del partido del Mundial del 82 que acabó en sucesos
  10. 10 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Talgo convoca a su junta de accionistas para cerrar el aterrizaje de Jainaga y el consorcio vasco

Talgo convoca a su junta de accionistas para cerrar el aterrizaje de Jainaga y el consorcio vasco