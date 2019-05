Ahora es el momento de preparar tu tejado para el invierno

El tejado es uno de esos elementos indispensables en la vivienda al que no siempre se presta la atención que merece PUBLIRREPORTAJE Viernes, 10 mayo 2019, 17:12

El paso del tiempo puede hacer que presente defectos o necesite reparaciones que serán menos complejas y costosas si nos preocupamos por su buen mantenimiento.

De cualquier forma si ha llegado el momento de ponerse manos a la obra, debes de tener en cuenta diferentes aspectos. El primero de ellos la meteorología, y es que justo ahora en primavera-verano es la mejor época para preparar y reparar tu tejado de cara al invierno. El segundo y no menos importante es ponerse en manos de especialistas con demostrada solvencia en el sector, que garanticen buenos resultados en una parte tan importante de un edificio como es su tejado.

Para resolver las dudas más frecuentes, hablamos con Tejados y Reformas Roberto, empresa especializada en tejados y fachadas referente en el sector en Asturias.

El tejado es una parte importantísima de la casa y como no la vemos la solemos descuidar, comentamos… «Cierto, y es un error, ya que tener un buen tejado es asegurar la vivienda a futuro. Y es que la mayor parte de las veces la ruina de un edificio empieza por el tejado», nos aseguran estos expertos, quienes nos explican que aunque pueda parecer exagerado es una realidad. «En Asturias el 80% de las casas, especialmente en las zonas rurales, tienen la cubierta de madera, por lo que las goteras y humedades si no se atajan acaban pudriéndola hasta el punto de que el tejado se viene abajo, lo mismo pasa con el cemento y el hormigón, el agua es un foco de putrefacción para lo que sujeta la cubierta hasta el punto de que acaba tirando casas, lo he visto con mis propios ojos. Por eso es esencial cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones que evitarán, además, reparaciones costosas en un futuro».

¿Quién no ha sufrido alguna vez una gotera? Y es que aunque el tipo de reforma a acometer dependerá del estado en el que se encuentre nuestro tejado, la humedad es uno de los problemas más frecuentes a los que como expertos suelen enfrentarse. «Poner solución a los problemas de humedad es fundamental para mantener el confort del hogar, nos explican, ahorras en calefacción y ganas en salud, especialmente si tienes problemas de asma o jaquecas».

El aislamiento de estos elementos es fundamental para no perder energía dentro de la casa, lo que permitirá ahorrar en costes a la larga. Y es que una de las ventajas de contar con una fachada y tejado aislado de humedades es el incremento de la eficiencia energética en el hogar, ya que mejora la sensación térmica, aumenta el confort y supone un ahorro en la factura de la calefacción

Entre las soluciones más habituales utilizadas por los especialistas de Tejados y Reformas Roberto destacan las fachadas con cámara ventilada y los tejados con capa onduline, gracias a la cual se obtiene una doble seguridad antigoteras de por vida.

Antes y después

Garantía y calidad en todos sus trabajos

Cada tejado y cada fachada tiene sus propias particularidades, por eso desde Tejados y Reformas Roberto se realizan un estudio de cada caso, adaptándose a las necesidades del cliente y con varias opciones de presupuestos totalmente personalizadas. Ya se trate de particulares, casas unifamiliares, casas de aldea, comunidades de vecinos o cualquier otro tipo de edificio.

Responsabilidad, compromiso, profesionalidad y seriedad son las señas de identidad de la empresa a la hora de abordar cualquier tiempo de obra cuyos resultados garantizan en tiempos de trabajo cortos con el fin de causar la menor molestia posible a sus clientes. Aunque trabajan todo el año, nos cuentan que esta época del año es la ideal para realizar todo tipo de labores de mantenimiento ya que de esta forma cuando llegue el frio y húmedo invierno nuestro hogar estará a prueba de humedades y goteras.

Así que aunque siempre hemos oído que es una mala idea empezar la casa por el tejado, a la hora de hacer una reforma es todo un acierto. Tener un buen tejado es bienestar para tu hogar, no esperes a que llegue el invierno.