La sede de Telefónica en Madrid. Reuters

Yolanda Díaz tacha de «indecente» el ERE de Telefónica que suma ya 5.700 afectados

La vicepresidenta denuncia formalmente en una carta a la Sepi que una empresa con beneficios y participada por el Estado lleve a cabo un despido masivo de esta dimensión

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:09

Telefónica terminará este martes de comunicar a las siete sociedades del grupo afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) el número de personas ... que pretende despedir. A falta de la última reunión que comienza a las 16 horas con Telefónica SA, el centro corporativo de la operadora, esta mañana ha aumentado en 373 el número de salidas a las 5.319 que se concretaron ayer hasta un total de 5.692. Un número de despedidos «indecente» para una empresa con participación pública, según ha denunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

