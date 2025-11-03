El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de trabajadores, a las puertas de El Tallerón, que ya luce el nombre de Indra. J. M. Pardo

Los trabajadores de El Tallerón reciben formación en Trubia, Sevilla y Madrid para ensamblar los 8x8

La plantilla de Santa Bárbara, preocupada por el desvío, en los próximos meses, de estas tareas que ahora se efectúan en la fábrica de armas

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:34

Comenta

La plantilla de El Tallerón se prepara para poder llevar a cabo el ensamblaje final de los vehículos 8x8 Dragón en las instalaciones gijonesas, ... propiedad de Indra desde el pasado julio, cuando se oficializó la compraventa con Duro Felguera. La formación de los trabajadores se inició hace varias semanas y se imparte, por parte de personal de Santa Bárbara en sus centros de Trubia (la fábrica de armas) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). De forma paralela, Indra instruye a la plantilla sobre las nuevas labores que desempeñarán, inclusive en su centro principal, en Madrid. Hay que recordar que los empleados de El Tallerón son, en su amplia mayoría, soldadores y caldereros, ya que el negocio se dedicaba a la calderería pesada. Ahora, su cometido será diferente y necesitan adquirir los conocimientos requeridos para la nueva actividad enmarcada en el sector de la defensa.

