57.000 asturianos siguen con el convenio bloqueado dos semanas antes de acabar el año Los trabajadores del sector minorista exhibieron músculo el viernes concentrándose frente al SASEC mientras se negociaba el convenio. / P. L. No se ha logrado un acuerdo en los sectores de hostelería, comercio, mayoristas y construcción | Los tres pactos alcanzados desde el verano llegaron tras sendas convocatorias de huelga por parte de los sindicatos N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Lunes, 17 diciembre 2018, 02:25

Desde el verano se ha reducido a la mitad la cifra de trabajadores asturianos con su convenio sectorial bloqueado, pero aún son varias decenas de miles en la región. Unos 57.000 empleados del Principado apuran las últimas dos semanas de 2018 sin que su patronal y los sindicatos hayan alcanzado un acuerdo sobre las condiciones laborales que debían tener en este ejercicio o, incluso, en varios años anteriores, como es el caso de la hostelería, con el convenio bloqueado desde 2011. A este sector, con unos 20.000 empleados, se unen sin convenio el del comercio en general, con otros 20.000 trabajadores; el de mayoristas, con 8.500, y el de la construcción, también con 8.500.

En los últimos meses, sin embargo, se han conseguido cerrar importantes acuerdos, aunque siempre después de que los sindicatos convocaran varias jornadas de huelga para forzar a la patronal a mejorar su oferta. La amenaza de movilizaciones tuvo éxito y una parte y otra acercaron posturas para pactar los convenios de limpieza, metal y, el viernes, el del comercio minorista de alimentación. «Es muy triste que haya que convocar huelgas para firmar», aseguran varios representantes sindicales presentes en las negociaciones.

Las centrales amenazaron ya desde mediados de año con movilizaciones para intentar forzar a las patronales a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de la crisis. La firma del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a nivel nacional, en el que UGT y CC OO pactaron con la CEOE y Cepyme una subida de entre el 2% y el 3%, dio alas a los sindicatos en Asturias para reclamar subidas similares, con la oposición de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Su presidente, Belarmino Feito, criticó duramente el AENC e, incluso, la decisión de las patronales nacionales por haber cedido en el terreno salarial. Ante este panorama, el resultado de las negociaciones en la región ha sido muy desigual, con subidas que van del 1,5% de limpieza a los 50 euros por empleado de minoristas de alimentación.

De los cuatro grandes convenios que quedan por firmar, hay dos que tienen más avanzados los contactos o que, al menos, se confía en que se logre un acuerdo, si no es en los próximos días, a principios de año. Son los de construcción y mayoristas. Por contra, en hostelería y comercio general las posturas están muy distanciadas. En el primero ni siquiera hay reuniones desde mediados de año.

El pacto alcanzado el viernes para elevar el sueldo de los trabajadores de supermercados y otros comercios de alimentación 50 euros mensuales (800 anuales) con efecto retroactivo a 1 de enero de 2018 sirve de impulso para las reivindicaciones sindicales en el caso del convenio del comercio mayorista. Fuentes de la negociación reconocen que se sientan a la mesa prácticamente los mismos actores. De hecho, la cesión de la patronal de los supermercados (Asupa) con el aumento salarial que pretendían los representantes de los trabajadores -supone una subida de un 6,5% para la categoría de cajera- da muchas esperanzas a los sindicatos en este otro caso y esperan que si ha habido pacto en uno pueda haberlo en el otro.

En construcción, llevan meses con las posturas muy cercanas, pero quedan flecos que no permiten cerrar el acuerdo. Los sindicatos piden más prestaciones sociales y un incremento del 2% como está firmado en el convenio estatal, del que depende en este caso el regional, pero no consiguen arrancar el sí de CAC-Asprocon, una patronal que este año ha vivido el relevo de dos presidentes, lo que también ha complicado la negociación. No obstante, podría llegar a haber acuerdo antes de fin de año -hace unos días se firmó una prórroga hasta el 31 de diciembre-. De no ser así, los sindicatos advierten de que emprenderán movilizaciones.

En el caso del comercio, sin embargo, no se espera acuerdo. Aseguran fuentes de la negociación que las posturas están muy distanciadas y que, en el propio seno de la patronal, hay diferencias muy notables, acentuadas por la victoria de Belarmino Feito en las elecciones a la presidencia de Fade, en las que la Unión de Comerciantes del Principado se posicionó de lado de su rival, Alejandro Díaz.

El convenio que tiene menos posibilidades de firmarse es el de hostelería. Sin reuniones desde mediados de año, los sindicatos no están dispuestos a ceder en su demanda salarial -recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2011- y las reclamaciones relacionadas con la incapacidad temporal -las centrales reclaman que el trabajador tiene que tener complementado el 100% del salario desde el primer día de baja-.