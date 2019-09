El absentismo laboral aumenta en la región con 25.000 ausencias al día Operarios en una fábrica. La tasa creció un 0,6% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2018, con un tercio de las faltas sin justificación Ó. PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 19 septiembre 2019, 03:42

La tasa de absentismo laboral creció en Asturias durante el primer trimestre del año hasta situarse como la segunda más alta a nivel estatal, solo superada por la del País Vasco. En concreto, cerca de 25.000 trabajadores faltaron a su puesto de trabajo cada día durante los tres primeros meses de 2019, lo que supone un 0,6% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del INE recogidos por Randstad. De estas faltas al puesto de trabajo, además, 7.820 -el 31,4%- fueron sin una causa justificada. Según indica el informe, el absentismo laboral supuso la pérdida de más de diez millones de horas trabajadas desde enero hasta marzo. En términos relativos, las ausencias injustificadas se situaron en el Principado en el 1,9%, 0,34 puntos más que hace un año. Esto es, la segunda tasa más alta del conjunto de comunidades autónomas, también por detrás del País Vasco y frente a un promedio nacional del 1,4%.

En total, el absentismo supone en España la pérdida de 450 millones de horas trabajadas, lo que representa el 5,2% del total de las horas pactadas y un aumento del 0,3% respecto al trimestre anterior. Las ausencias que no se deben a las incapacidades temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,4%, reduciéndose un 0,03% respecto al mismo periodo del año anterior. El informe de Randstad, asimismo, destaca que 1.047.368 personas no acuden a su puesto de trabajo de media cada día, de los cuales el 73,6% se ausentaron por incapacidad temporal, mientras que el 26,4% restante lo hicieron pese a no estar de baja.

El sector servicios es el que mayor absentismo registra habitualmente, con una tasa del 5,4%. Muy cerca se sitúa el de las empresas industriales, con un 5,2% de las horas pactadas. El sector de la construcción, con el 3,3%, es el que menos absentismo registra, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la media.

El motor, a la cola

Servicios de arquitectura e ingeniería, actividades de alquiler -ambos con 3,2%- y venta y reparación de vehículos de motor, con el 3,1%, son los sectores concretos con menores tasas de absentismo durante el primer trimestre del año. En el otro extremo se encuentran los servicios sociales sin alojamiento, con el 8,4% de absentismo registrado durante el primer trimestre del año, servicios a edificios y actividades de jardinería y actividades sanitarias, con el 8,5% y el 8,6%, respectivamente.