UGT advierte de la existencia de fraudes relacionados con el control horario Abel Suárez, Luis Antonio Villazón y Javier Fernández Lanero, antes de la presentación de la Escuela de Verano. / PABLO LORENZANA El sindicato celebra a partir del lunes la vigésima edición de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Jueves, 29 agosto 2019, 03:50

Empleados que trabajan 12 horas y firman por ocho; empresas que pagan el salario mínimo y obligan a los trabajadores a devolver 150 euros; o contratados por cuatro horas, que trabajan ocho y perciben el salario de seis. Estos son solo algunos ejemplos de las prácticas que se llevan a cabo en empresas con el objetivo de realizar fraudes en los controles horarios, según advirtió ayer el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, quien aseguró que desde que se implantó el control horario «se hacen menos horas extra, pero en cualquier caso, son muchísimas».

A su juicio, supuestos como los antes mencionados existen, «pero muchos trabajadores no denuncian porque no quieren perder el empleo». «El control horario es necesario y eficaz», manifestó Fernández Lanero. Sin embargo, alertó de que con prácticas como el control en papel «los que quieran seguir poniendo datos que no se corresponden lo van a seguir haciendo».

Javier Fernández Lanero y Luis Antonio Villazón Fernández, director académico de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', presentaron ayer la vigésima edición de estos cursos de verano, que se celebrarán en la sede de UGT en Oviedo los próximos días 2, 3, 4 y 5 de septiembre.

Bajo el lema 'Oportunidades para la Asturias del Futuro', distintos expertos analizarán los actuales problemas de la región y plantearán posibles vías de solución a los mismos. La industria, la formación y la demografía serán los tres pilares sobre los que versarán las distintas mesas redondas. «Hay un nuevo gobierno y los problemas de Asturias que llamábamos amenazas queremos que se conviertan en oportunidades», indicó Fernández Lanero.

La escuela arrancará con el acto de inauguración y con la primera mesa redonda titulada 'El futuro de la industria', que contará con la intervención de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. La situación del sector en Asturias «pasa por soluciones concretas, algunas inmediatas y otras a medio y largo plazo». Según apuntó el secretario general de UGT, la medida más inmediata pasa por hacer competitiva a la industria asturiana, para lo que es «fundamental» el estatuto para las electrointensivas, así como la fijación por parte de la Unión Europea del arancel medioambiental, que reduzca las diferencias competitivas con los productores extracomunitarios. Ya a largo plazo, Fernández Lanero reclamó un plan industrial específico para la región. «Hay que avanzar a la industria 4.0, Asturias no se puede quedar fuera de esa nueva economía» basada en los procesos de producción y fabricación, en la digitalización, en la tecnología, y en la robotización.

La formación es el segundo eje de estas jornadas. Fernández Lanero pidió una formación para desempleados y trabajadores «que tienen que recualificarse». Por ello UGT apuesta por una jornada de 40 horas semanales, 32 de producción y 8 de formación, que ayude a los trabajadores a adaptarse a la nueva economía y a las transformaciones tecnológicas. El último problema a tratar será el demográfico. Felipe Fernández García, catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo y redactor del Plan Demográfico del Principado, desentrañará el texto y sus medidas. Posteriormente, representantes de los grupos políticos de la Junta del Principado -a excepción de Podemos que declinó la oferta y Vox que no fue invitado- analizarán el reto demográfico asturiano. El jueves tendrá lugar el acto de clausura tras tras las mesas redondas 'Respuestas sindicales para el futuro' e 'Inicio Curso Sindical 2019-2020'.