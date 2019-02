«Busca algo que te guste y no tendrás que trabajar» Laura Peña, en las oficinas de Versity de La Curtidora, en Avilés. / MARIETA Laura Peña Fernández fundó con 20 años Versity, la primera agencia de viajes online para jóvenes MARCOS GUTIÉRREZ Siero Sábado, 23 febrero 2019, 15:35

Viajar es, para muchos, una manera de alimentar el alma y llenar la maleta de experiencias, más que de postales. Así es como concibe su vida Laura Peña Fernández (Avilés, 1994) que, sin haber rozado siquiera la barrera de los veinte años, ya era cofundadora de la primera agencia de viajes totalmente online creada por jóvenes y dirigida a ellos.

Recuerda su infancia, cuando todavía los proyectos de futuro eran una realidad apenas tangible, como «una etapa muy feliz». «Supongo que mi infancia fue como la de todos los niños. Vivía con mis padres y mi hermano mayor, Daniel, en Avilés. Siempre hemos sido una familia muy unida». No duda al responder que sus primeros maestros en la escuela de la vida fueron, sin duda, sus padres, que le permitieron crecer «en un ambiente positivo y lleno de amor. Hoy en día mi familia, mi pareja y mis amigas son un pilar imprescindible».

Decía el Monty Python Michael Palin que, «una vez que el virus viajero te pica no hay antídoto posible». Curiosamente, a Laura Peña el 'virus' que acabó convirtiéndose en su profesión la picó relativamente tarde. De hecho, cuando era joven reconoce que su familia «no viajaba demasiado, ya que mi padre trabajaba mucho durante la época estival». No obstante, guarda como preciosos recuerdos grabados en la memoria aquellas «pocas veces que nos escapábamos de la rutina».

Su vocación la llevó a estudiar Ingeniería Química Industrial en la Escuela Politécnica de Gijón, una dedicación que difícilmente podría estar más en las antípodas del turismo y ocio juvenil. Recoge el guante y reconoce que «es cierto que, aparentemente, parecen dos sectores muy diferentes y conceptualmente lo son», pero considera que «si resumimos a la mínima expresión ambos mundos podemos decir que muchas veces el trabajo se concentra en gestionar proyectos, contactar y negociar con proveedores y guiar a los clientes a la mejor opción». En 2013 fundó Versity con sus dos socios al ver que las agencias tradicionales no satisfacían las necesidades de los jóvenes. La empresa mueve hoy a unos 23.000 por el mundo cada año. Cuando acuñó el célebre aforismo «elige un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar un día más en tu vida», seguramente Confucio no se planteaba en su venerable sabiduría que algún día existiría el concepto del pluriempleo. Esta emprendedora y directora de operaciones de Versity sabe bien lo complejo que es maridar trabajo y pasión. «No puedo negar que es duro... hay días que al salir de mi trabajo como ingeniera estoy cansada y no me apetece sentarme en otra oficina delante del ordenador o mantener reuniones ya bien adentrada la tarde», admite. Una vez más, sus padres, parafraseando al pensador chino, se erigen en su fuente de inspiración. «Como siempre me decían ellos cuando era pequeña, busca algo que te guste y nunca tendrás que trabajar. Al final, es lo que he hecho... adoro la ingeniería y los viajes», resalta.