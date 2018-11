Alcoa considera el ERE inamovible y traslada a los sindicatos que el Gobierno no hace nada por frenar sus pérdidas Cuantifica en ocho millones los números rojos de la factoría de Avilés solamente durante este mes N. A. E. Jueves, 22 noviembre 2018, 12:33

La dirección de Alcoa, que ayer dio plantón a representantes del Ministerio de Industria, de los gobiernos de Asturias y Galicia, de los ayuntamientos de Avilés y La Coruña y de los sindicatos, sí acudió hoy a la reunión que estaba convocada con los comités de empresa en el marco del periodo de consultas iniciado por el ERE de extinción presentado para la totalidad de la plantilla de las dos factorías afectadas. A este encuentro volvieron a no asistir los representantes de los trabajadores de La Coruña, que no reconocen el marco de negociación, aunque sí acudieron los de Avilés, que no obstante se niegan a negociar cualquier tipo de despido. Según el comité de empresa asturiano, la multinacional americana reprochó al Ejecutivo central que no esté haciendo «absolutamente nada» por frenar las pérdidas de las factorías, que en el caso de la asturiana ascienden a 8 millones de euros solo en este mes, e insistió en que el ERE es una decisión firme e inamovible, que no van a retirar y que solo aceptarían ampliar el periodo de consultas 30 días o algo más.

El comité de empresa avilesino,por su parte, reprochó a la compañía «su nula voluntad negociadora», como se pudo comprobar por su plantón de ayer en el Ministerio de Industria, una ausencia que Alcoa justificó en que considera que esa mesa tiene un fin político y nada constructivo, por lo que no la reconocen y no sienten la necesidad de acudir a esas reuniones. Sin embargo, directivos de la firma aseguraron que sí mantienen contactos fluidos con el Gobierno y los sindicatos, pero a través de otros cauces.

Por otro lado, según el comité avilesino, los representantes de Alcoa trasladaron que ellos sí podrían plantear alternativas y posibles soluciones, pero que solo las trasladarán cuando esté formalizada la comisión consultiva de los trabajadores, algo que no es posible sin la presencia del comité de La Coruña, una no comparecencia que «lamentan».