La plantilla de Alcoa logra un respiro hasta el 15 de enero, pero la empresa mantiene los cierres

La aluminera presentará el día 8 una mejora del plan social para los despidos mientras que los trabajadores se niegan a trasladar aún propuestas

Las plantas de Avilés y La Coruña seguirán respirando, al menos, hasta el 15 de enero. Este es el nuevo espacio temporal sobre el que trabajan para conseguir una alternativa a los cierres que plantea Alcoa. La multinacional permanece inamovible en su decisión de prescindir de ambas factorías, pues considera que adolecen de problemas estructurales prácticamente insalvables, a los que se suman, además, las pérdidas que arrastran y que este año estiman que superarán los 100 millones en cada planta. Por eso, insta a los representantes sindicales a aprovechar la nueva ampliación para avanzar en la negociación de los despidos y minimizar el impacto de los cierres en los 686 trabajadores que integran ambas fábricas.

Será la última vez que se amplíe el periodo de consultas. Fuentes de la multinacional recuerdan que la legislación española en materia de ERE establece un plazo de 30 días para el desarrollo de las negociaciones, que en este caso se ha ido incrementando hasta llegar a los 75 días. Sin embargo, ya no habrá más oportunidades y el próximo 15 de enero el futuro de las dos plantas quedará definido. Por eso, Alcoa insta a sus trabajadores a centrarse ya en la elaboración de un plan social que minimice el impacto de los despidos. La aluminera se compromete a presentar una mejora del mismo, respecto al que incluyó en la documentación del ERE el pasado 31 de octubre y que cumplía con los estándares marcados por la legislación actual. Lo hará el 8 de enero, cuando está fijada la próxima reunión con los trabajadores, y espera que ellos también presenten sus propias propuestas para «encontrar la mejor solución posible para ambas partes».

Sin embargo, desde el comité de Avilés insisten en que el único plan social que conciben es el del mantenimiento de la actividad y el empleo en las dos plantas. «No estamos aún en disposición de hacer alguna propuesta concreta hasta que no se nos facilite toda la información solicitada en reuniones anteriores y que no nos han facilitado aún», replican los trabajadores. En los primeros encuentros le habían reclamado a la empresa las cuentas de ambas plantas, datos que justificaran la sobreproducción de aluminio primario en Europa y los argumentos para considerar a las factorías de Avilés y La Coruña como un mismo grupo. No obstante, asumen el compromiso de presentar sus propias alternativas en la próxima reunión.

Por otra parte, la ampliación del periodo de negociación del ERE les permitirá también contar con el contrainforme que elaboró la consultora Syndex, a petición del comité europeo, y en el que se rebaten todas las justificaciones esgrimidas por Alcoa para plantear los cierres. La empresa les ha exigido que lo presenten en la siguiente reunión fijada. Asimismo, confían en que este nuevo plazo sirva para que el Ministerio de Industria fije una nueva reunión con la empresa -solo hay constancia de la celebración de la primera el pasado 5 de diciembre- y estudien juntos alternativas al cierre, tal y como se había acordado.

«Siempre pensando en cerrar»

La maratoniana reunión de ayer -comenzó a las 10 de la mañana y se alargó hasta pasadas las 20 horas- fue tensa, más si cabe que todas las anteriores. Con el tiempo en contra de los trabajadores la empresa siguió firme en su postura de seguir adelante con los cierres. «Ellos quieren hablar únicamente un plan social. Siempre están pensando en cerrar, no hay otra alternativa para ellos», lamentó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de Avilés al término de la reunión. Pero ellos no se cansarán de insistir en que la postura de la aluminera es errónea, pues las justificaciones que dan para defender los cierres «no se sostienen».

Los representantes sindicales aseguran que no hay una sobreproducción de aluminio primario en Europa y recuerdan que la modernización de las plantas es obligación de la propia empresa. En este sentido, añaden que renovar su tecnología no es tan caro como la empresa plantea. Alcoa asegura que supondría una inversión superior a los 300 millones por planta, pero según el comité de Avilés la cifra se reduciría hasta los 100 millones en el caso de la factoría de San Balandrán. El problema que no ha dejado de arrastrar Alcoa en España es el elevado coste de la energía y los trabajadores subrayan que el Gobierno ya está trabajando en ello con el estatuto para las electrointensivas, pero necesitan tiempo para desarrollarlo.

«Siguen queriendo mantener una mentira que hace aguas por todas partes», criticó Juan Carlos Corbacho, presidente del comité de La Coruña, quien aseguró que la postura de la empresa continúa siendo la misma que hace dos meses. «Están en su línea, prepotentes y sin ética alguna», remarcó.

A los trabajadores solo les queda incrementar sus protestas a la espera de un movimiento de última hora por parte del Gobierno y de algún futuro inversor. Por eso, mañana volverán a concentrarse frente a la factoría avilesina de San Balandrán, como llevan haciendo todas las semanas desde que Alcoa anunció los cierres. Y también han convocado a la plantilla a una asamblea general informativa para las 13 horas.

