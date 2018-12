Alcoa, Navidad entre el despido y la esperanza Moisés Quintana y Belén López, con sus hijos Marcos, Alejandro y Adara, en su casa en Cudillero. / P. UCHA Tres familias afectadas por el cierre de la planta asturiana narran a EL COMERCIO cómo afrontan las fiestas en plena cuentra atrás Salvo que finalmente logren más tiempo, Alcoa echará a sus trabajadores el jueves LAURA CASTRO GIJÓN. Domingo, 23 diciembre 2018, 14:36

Son fechas para pasar tiempo en familia, celebrar lo bueno que ha traído el año y desear que lo del siguiente sea aún mejor. Sin embargo, no todos podrán seguir esta tradición. Por segunda vez -la primera fue en 2014- los trabajadores de Alcoa empiezan las navidades con un nudo en la garganta que les recuerda que a partir del próximo jueves 27 podrían pasar a engrosar las listas del paro industrial, que en Asturias no ha dejado de aumentar desde hace una década con la pérdida de más de 9.200 empleos. Por eso, se aferran al espíritu navideño para que traiga consigo un milagro de última hora que salve a las 700 familias que ahora mismo penden de un hilo, cada vez más fino.

Son conscientes, además, de que cuentan con una serie de factores que agravan aún más, si cabe, su situación. La mayoría de la plantilla es demasiado joven -la media de edad está en los 40 años- como para atenerse a posibles planes de prejubilaciones y, además, los que trabajan en producción llevan más de una década desarrollando un trabajo tan específico que les ha desconectado prácticamente del resto del mercado laboral de la industria. Y para rematar, el resto de electrointensivas atraviesan un momento crítico en Asturias, cercadas por la transición energética y golpeadas duramente -al igual que Alcoa- en la última subasta de interrumpibilidad, en la que ArcelorMittal perdió la mitad de la compensación y Asturiana de Zinc tampoco salió bien parada.

«Vivimos un futuro cada vez más incierto a medida que pasan los días y lo peor es eso, que pasa el tiempo y no vemos una solución», lamenta Moisés Quintana, quien lleva en Alcoa más de 13 años. Advierte al resto de trabajadores de la industria asturiana de que sus puestos también corren peligro. «Al final, nos veremos obligados, todos, a irnos de Asturias. A lo largo de mis 46 años he visto cómo se han ido cargando la agricultura, la ganadería, la pesca y ahora le toca a la industria», critica Moisés.

También alertan sobre este efecto dominó Alberto Grijalbo y José Luis Nicolás, quienes inciden en que «si el Gobierno no cambia sus planteamientos de una vez y fija un precio estable de la energía, el cierre de Alcoa no será, ni de lejos, el único». Este debate lleva muchos años sobre la mesa y ni las subastas de interrumpibilidad, que no han dejado de recortarse -de 508 millones de la primera en 2015 a 101,15 de esta última para 2019-, ni las compensaciones por emisiones indirectas de CO2 -este año solo se adjudicaron 84 de los 150 millones contemplados en los Presupuestos-, han atenuado los costes que continúan en una escalada de precios. De hecho, según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), a cierre de 2018 se estima que el precio será de 57 euros por MW y hora, el más alto de los últimos 10 años y un 30% más caro que el de Alemania.

Enfados y «bajones»

Con una cuenta atrás que lleva consumiéndose dos meses y a la que le quedan ahora cuatro días, los trabajadores hacen un esfuerzo extra por seguir produciendo con una carga de trabajo «más fuerte» que la de los últimos meses, según apunta Alberto Grijalbo. Cuentan que el ambiente en el interior de la planta avilesina es complicado. Ven a sus compañeros cabizbajos, cansados de luchar contra el tiempo y de sobreponerse a los continuos varapalos que se han llevado desde que Alcoa anuncio el cierre, el último de ellos el pasado jueves cuando la multinacional se negó a ampliar el periodo de negociación del ERE y lo condicionó a las propuestas de alternativas por parte de los representantes sindicales.

«Hay gente que está ya rendida, entregada a la situación y no lo dicen porque saben que hay familias que lo van a pasar muy mal si se llevan a cabo los despidos», indica José Luis Nicolás. No es de extrañar tampoco, pues Alcoa lleva alertando de un posible cierre más años de los que los trabajadores pueden ya soportar. «Siempre estamos con el susto en el cuerpo cuando llega diciembre y aunque suene duro decirlo estamos hasta acostumbrados a sufrirlo», reconoce con tristeza Moisés.

Dentro de la factoría de San Baladrán hay muchas historias, que ahora están abocadas -si nada lo impide- a compartir un lamentable final. Algunas de esas historias hablan de jóvenes, en plena treintena, que tenían planes de boda para el año que viene o que acababan de comprarse una casa. Otras cuentan la desesperación de trabajadores que superan los cuarenta años y que tras dedicar prácticamente la totalidad de su vida laboral a Alcoa se ven en la calle, con muchas incertidumbres y ninguna certeza con la que transmitir tranquilidad a sus familias. «No es fácil para ninguno. Tratamos de apoyarnos entre todos, pero somos conscientes de lo que estamos viviendo y a veces no sabemos ya ni qué decirnos», confiesa Alberto.

Los turnos de la industria que de por sí son difíciles, con largas noches y madrugones de órdago, se hacen aún más pesados en estas fechas. Deberían estar con sus familias, pero tienen que trabajar en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, porque Alcoa no para y si lo hace será para cerrar de forma definitiva. Los trabajadores no serán quienes tomen esta decisión. Seguirán produciendo como hasta ahora, aunque, eso sí, con la cabeza llena de incertidumbres. Mientras tanto, depositan las pocas esperanzas que les quedan en que el Gobierno intervenga las plantas.