«El Estado no puede someterse a los dictados de Alcoa, que solo responde a sus intereses», claman los sindicatos

CC OO, UGT y USO piden al Ministerio de Industria que actúe con «firmeza y determinación» para que la multinacional se siente a negociar y evite el ERE en las plantas de Avilés y A Coruña

Los sindicatos exigirán mañana al Ministerio de Industria que actúe con «firmeza y determinación» ante la multinacional del aluminio Alcoa para conseguir que se siente a negociar y se evite la extinción del empleo para los 686 trabajadores de las factorías de Avilés y A Coruña. «El Estado español no puede someterse a los dictados de una compañía que solo responde a sus intereses», ha señalado el secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, Damián Manzano, al haber elementos jurídicos suficientes «para torcer el brazo a Alcoa» y conseguir que se siente a negociar.

Manzano se ha pronunciado en estos términos momentos antes de que representantes de CC OO, UGT y USO se reuniesen con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, para diseñar una estrategia en común de cara a la reunión que mañana celebrará la Mesa de Alcoa. Se trata de la primera reunión de trabajo del grupo de trabajo constituido recientemente por el Ministerio y los gobiernos de Asturias y Galicia al que mañana se sumarán los sindicatos para tratar de buscar una salida al cierre de ambas factorías.

Aunque, en principio, la dirección de la empresa parece que no está dispuesta a sentarse en esa mesa negociadora, Manzano ha señalado que, de la posición que finalmente tome, se podrá constatar si la multinacional «está contra todas, contra la legislación laboral, contra Asturias» o si es el principio de un cambio para unirse a los que buscan futuro, empleos y tejido industrial. En cualquier caso, ha afirmado que con esta compañía «ya no valen medias tintas» y que hay que «obligarla a cumplir la ley» y más cuando la Dirección General de Trabajo apreció mala fe negociadora y admite que se está creando cierta alarma social.

Desde la sección sindical de UGT de Alcoa Avilés, Daniel Cuartas, ha incidido en que si la empresa no acata la resolución de la Dirección General de Trabajo «estará mintiendo y engañando a la sociedad, el Gobierno y los trabajadores» porque se verá que no actúa de buena fe, como mantiene. Dicha resolución, que no es vinculante, hacía un llamamiento a la dirección de la multinacional aluminera y a los comités de empresa para que «en el menor tiempo posible» designasen una comisión negociadora y para que la medida de cierre no se sustancie «sin un periodo de negociación de suficiente y proporcionada duración».

Llamamiento al diálogo

El consejero asturiano ha reconocido que «por el momento» no se aprecia un cambio de actitud en Alcoa, pero ha mostrado su esperanza en que los sucesivos actos administrativos que parecen conminarla a reconsiderar su posición hagan efecto y se siente a hablar con administración y sindicatos para buscar una solución consensuada.

Lo primero, según Pola, es conseguir que la empresa se siente a negociar; lo segundo, que la negociación se haga sin presiones de tiempo y lo tercero. que se logre el objetivo común de todos los implicados que es mantener la actividad industrial y el empleo.

Las resoluciones a nivel europeo y estatal en materia laboral parecen apuntar, ha añadido, a que Alcoa debe reconsiderar su posición por lo que desde las administraciones volverán a exigir que retire el expediente regulador y que se prorrogue el plazo para habilitar un escenario sosegado para negociar «que es lo lógico y razonable».

