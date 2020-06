Ampliación de los ERTE para todos los sectores hasta el 30 de septiembre La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. / Archivo Ésta es la propuesta que verbalmente ha hecho el Gobierno a los agentes sociales y que pretende aprobar el próximo martes LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 11 junio 2020, 15:36

Los ERTE se mantendrán para todos los sectores hasta al menos el próximo 30 de septiembre. El Gobierno se mantiene por el momento firme en su propuesta de no aprobar una prórroga hasta final de año, tal y como demandan los sindicatos y, de forma mucho más tajante, la patronal, pero se abre ahora a que puedan aplicarse para todas las empresas que lo necesiten y no solo para las actividades más afectadas.

Es más, el Ministerio de Trabajo ha trasladado a la mesa de diálogo social su intención de llevarlo ya al Consejo de Ministros del próximo martes, por lo que ha instado a los agentes sociales a intensificar durante estos días -fin de semana incluido- las negociaciones para alcanzar un acuerdo que, por el momento, se resiste, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la organización.

La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desveló este jueves durante su comparecencia en en la comisión de reconstrucción del Congreso que este mismo jueves había habido una nueva reunión «discreta» de esta comisión tripartita y fijó el plazo para llegar a un acuerdo «antes del martes que viene», lo que confirma la intención del Ejecutivo de aprobar la nueva extensión de los ERTE en el próximo Consejo de Ministros. «Quiero animar a esa comisión para que lo antes posible, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país, para el bien común», instó la ministra, que aseguró que «la vocación del ministerio es toda y los equipos, todos al completo, estamos trabajando para que esto salga adelante».

Precisamente el plazo de tiempo es el principal escollo para que los empresarios se sumen a un nuevo pacto, ya que desde la CEOE insisten en que es fundamental dar un horizonte más largo para dar confianza y certidumbre a las empresas y por ello rechazan apoyar una nueva prórroga de tres meses más.

Más abiertos a esta opción se mantienen las organizaciones de trabajadores, que, aunque exigen que no se ponga una fecha de caducidad, puesto que deberían alargarse mientras perduren las consecuencias de la pandemia, estarían dispuestos a aprobar esta nueva prórroga siempre que se mantengan las mismas condiciones para los trabajadores. Es decir, que el tiempo que dure el ERTE no compute para futuras prestaciones, lo que se denomina 'contador cero', y que los trabajadores que no hayan cotizado el periodo suficiente también puedan acceder a la prestación por desempleo. Y así será, puesto que desde el departamento liderado por Yolanda Díaz ya les han dicho verbalmente que mantendrán los derechos de los trabajadores, aunque aún falta por conocer en esta propuesta si mantienen de igual forma las exoneraciones tal y como están en la actualidad para las empresas o hacen algún retoque.

Habrá que esperar a ver la propuesta concreta, puesto que aún no han presentado un documento escrito de forma oficial, sino solo verbalmente, un documento que desde el Ministerio se comprometieron a enviarlo próximamente, na vez que lo cierren con los departamentos de Hacienda, Asuntos Económicos e Inclusión.