La batalla legal por el modelo de Glovo pone en jaque a 170 'riders' asturianos Una 'rider' se desplaza en bicicleta por el paseo del Muro. / DAMIÁN ARIENZA Los sindicatos urgen la regulación de un negocio que ya acumula tres denuncias en el Principado y que dependerá de la decisión del Supremo ÓSCAR PANDIELLO / PALOMA LAMADRID GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 02:05

La disputa solo acaba de empezar y promete ser larga. Las denuncias interpuestas ante los responsables de Inspección de Trabajo y en los juzgados de toda la geografía española han desembocado en sentencias favorables para ambas partes: los denominados 'riders' o repartidores a domicilio y las empresas a quienes facturan sus servicios, entre las que se encuentran Glovo, Deliveroo y Uber Eats. El proceso es incipiente, por lo que el modelo de negocio planteado por estas jóvenes empresas aún está en el aire.

En Asturias se han dictado, al menos, dos fallos judiciales que dan la razón a los trabajadores denunciantes, defendidos por Borja Vega, miembro de la asesoría jurídica del sindicato CSI. En el primero de ellos, el titular del juzgado de lo Social número 1 de Gijón, estimó la demanda de un extrabajador y consideró probado que existía una relación laboral entre el demandante y Glovo. De hecho, ordenó la readmisión del trabajador, que había sido despedido tras haber comparecido ante Inspección de Trabajo a instancias de este organismo, en el marco de una investigación. Precisamente Glovo es una de las plataforma más asentada en la región con unos 170 repartidores operando bajo su paraguas, según los cálculos de los sindicatos. Hace apenas una semana, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ratificó esta primera sentencia. Un hecho inédito en la geografía española.

«Encontramos numerosas notas que nos ponen de manifiesto que entre los 'glovers' y la empresa existe una verdadera sumisión o dependencia», concluye la citada sentencia, ya que existen órdenes de trabajo y procesos estandarizados para llevar a cabo el mismo «que suponen que el trabajador no cuenta con la libertad propia del trabajador autónomo».

Aunque la empresa es una de las más visibles en las principales ciudades de la región, lo cierto es que no es la única que opera bajo una fórmula de complicado encaje legal. Uber Eats, la división de mensajería urbana de la conocida aplicación de movilidad, funciona en el Principado desde abril.

Críticas sindicales

Los sindicatos comienzan a recibir cada vez más consultas relacionadas con los 'riders'. El perfil de este trabajador es el de «una persona joven, generalmente con un bajo nivel de formación, que vive en el domicilio familiar y trabaja durante determinadas horas, las de mayor eficacia», es decir, aquellas en las que se registran mayor número de pedidos, explica el responsable de Transporte de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Asturias, Iván López Reguero.

Cada 'rider' no solo pone su propio vehículo, que suele tratarse de una moto de poca cilindrada, sino que además tiene que desembolsar entre 60 y 80 euros para comprar la mochila isotérmica donde transportar los pedidos. «Entendemos que deben ser asalariados», apunta el portavoz sindical, ya que actualmente son falsos autónomos. Al menos, así los ha considerado Inspección de Trabajo en varias provincias españolas. Además, apunta López Reguero, «se da una competencia desleal clara entre las empresas de reparto» por las condiciones en las que trabajan estos repartidores.

Gerardo Argüelles, responsable del área de Acción Sindical de CC OO, considera que la estrategia de estas empresas es engañosa ya que, según su argumentario, «son los propios trabajadores los que aceptan o rechazan los pedidos». «Y no es así, la organización la marca la empresa, no existen convenios colectivos, los sueldos son precarios y lo que está claro es que lo que se busca es la fórmula para no contratar», explica. El siguiente capítulo de la lucha legal en torno a «esta nueva realidad laboral» se vivirá en el Tribunal Supremo: allí se unificará la doctrina para todos los jueces.

Glovo, por su parte, no ha querido ofrecer su versión del conflicto laboral a este periódico durante la elaboración de la información.