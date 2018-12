La carta de Navidad del presidente de Alcoa a los trabajadores Viernes, 21 diciembre 2018, 20:44

«Estimados compañeros:

Cuando el año se acerca a su conclusión, deseo expresaros mi agradecimiento por el trabajo que habéis hecho para crear unos cimientos más sólidos en Alcoa. Gracias a vuestros esfuerzos y enfoque a nuestras prioridades estratégicas, hemos realizado numerosas mejoras para posicionar mejor a nuestra empresa para el futuro.

Y aunque es apropiado reconocer y celebrar los avances realizados al finalizar el año, debemos permanecer simpre alerta ante lo desconocido. En seguridad, a este estado de vigilancia continua se denomina «inquietud crónica» e implica no sentirse nunca cómodos o satisfechos, proque ahí es cuando puede ocurrir un accidente.

Después del decepcionante rendimiento de la seguridad el año pasado, hemos puesto en práctica numerosas medidas para mantener a todos seguros como parte de One Alcoa. Afortunadamente, este año no hemos tenido ningún incidente fatal, pero sufrimos tres lesiones graves; lo que demuestra que tenemos trabajo por hacer. En 2019, seguiremos impulsando mejoras con una rapidez y profundidad que nos pondrán a prueba y cuento con todos vosotros para que cumpláis con vuestra parte.

Al igual que en seguridad, ese mismo sentido de vigilancia o inquietud crónica, es apropiada para nuestros negocios y nuestras operaciones. En pocas palabras, tenemos que ser ágiles, estar preparados para avanzar hacia adelante o pivotar, independientemente de la situación o incertidumbre en el mundo o en nuestros mercados.

Este último año, nuestros mercados se han enfrentado a tarifas, sanciones y alteraciones de desabastecimiento, situaciones que no podemos controlar de forma directa. En ocasiones en algunas de nuestras plantas, hemos luchado para recuperar la estabilidad y la fiabilidad. Siempre debemos estar preparados para reforzar nuestros sistemas y procesos para poder rendir mejor y tener la oportunidad de crecer.

He compartido un mensaje similar cuando me he vuelto a conectar con empleados en nuestros centros. Además de conferencias telefónicas periódicas con nuestros centros, este año fue un placer para mí visitar Brasil, Islandia, Noruega, Hungría y dos de nuestras plantas en Estados Unidos: Intalco y Warrick. En todos los lugares me impresionaron las numerosas actividades de mejora y el compromiso común con nuestros valores.

Este año, mi último viaje fue a Fjardaál, donde pude obtener más información sobre nuestro trabajo para crear un valor sostenible y cumplir con criterios medioambientales muy estrictos. Después de reunirme con el equipo, permanecí en Islandia durante las vacaciones americanas del Día de Acción de Gracias. Se unieron a mí mi esposa y dos hijas y tuvimos tiempo de admirar la tremenda belleza de esta parte del mundo.

Durante una caminata nocturna por un sendero de montaña pudimos vislumbrar la aurora boreal. Ello reforzó que se nos ha confiado operar en algunos lugares que son únicos y preciados. Respetamos los fiordos de Islandia, la selva amazónica y protegemos la grandeza de la región de Jarrah Forest en Australia occidental. En todos los países y plantas, incluidos aquellos no mencionados aquí, deberíamos sentirnos muy orgullosos de los que hacemos y de cómo lo hacemos, tanto dentro como fuera de nuestras instalaciones.

En nuestro viaje juntos, nuestros valores siempre serán cómo nuestra aurora boreal. Seguirán iluminando nuestro camino por los pedregosos senderos y nos ayudarán para diferenciarnos, y por ello somos el socio de elección para desarrollar los mejores activos dle mundo.

Una vez más, muchas gracias por su dedicación y compromiso para hacer continuamente que Alcoa sea aún mejor.

¡Disfruten de un Año Nuevo sanos y seguros!».