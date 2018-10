La plantilla de Alcoa en Avilés, movilizada contra el cierre 02:03 Los trabajadores avilesinos de Alcoa iniciaron ayer las movilizaciones con un corte de carretera. / MARIETA Unas 350 personas exigen frente a la fábrica de Avilés la retirada del despido colectivo anunciado por la multinacional SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 20 octubre 2018, 02:34

Los trabajadores de Alcoa iniciaron ayer las movilizaciones contra la decisión de la multinacional de cerrar sus fábricas de Avilés y A Coruña. Unas 350 personas, entre trabajadores, autoridades, sindicatos y allegados, se concentraron ayer a las puertas de la factoría y exigieron la retirada del despido colectivo.

Al grito de 'Alcoa no se cierra' y tras la pancarta en la que rezaba el clamor general, 'no al desmantelamiento de la industria, por el empleo en Alcoa', el comité de empresa lideró la concentración, en la que estuvieron presentes trabajadores de varios de los turnos. «El proceso de movilizaciones será paulatino y moderado. Vamos a ir poco a poco como hay que ir incrementando el ritmo según los resultados de las negociaciones», comentó Sergio Sobrido, presidente del comité de empresa, que añadía que «este no es un órdago como el que nos echaron en 2014. La empresa no negocia ni escucha».

Junto a ellos estuvieron presentes ayer concejales de la corporación avilesina y los alcaldes de Gozón, Castrillón y Corvera. Además, también se sumaron a las peticiones de los sindicatos. «Esto es el inicio apelamos a que estas reivindicaciones sean del conjunto de la sociedad para evitar que se perpetre el despido de los trabajadores», comentó Damián Manzano, de Comisiones Obreras.

Galería. Concentración de los trabajadores ante la fábrica de Alcoa en Avilés. / Marieta

Aunque ayer el comité lideró la concentración y el corte de la carretera, que duró cerca de dos horas, fueron muchos los trabajadores que se gritaron, lanzaron petardos y bengalas. «Estamos desilusionados. Este puede parecer un problema nuestro pero no lo es, lo es de la industria asturiana en general por eso tenemos que estar todos unidos», comentó Pablo Gutiérrez, trabajador de la fábrica.

Una unión que quedó patente con la presencia de algunos miembros de la plantilla de Arcelor Mittal, que no dudaron en apoyar a los trabajadores de Alcoa. «Hasta que no nos veamos en la calle la esperanza se mantiene, pero lo vemos mucho más complicado que cuando estuvimos en esta situación en 2014», comentó Leonor Otero, trabajadora de la fábrica avilesina, que agradecía las muestras de apoyo, «salir por la garita y ver que habían venido becarios o excompañeros para estar con nosotros es muy emocionante».

«Si esto no se arregla, guerra era otro de los lemas que se gritaron ayer a escasos metros de la puerta de acceso a la factoría. «Estamos todos igual, preocupados. Hay que luchar para conseguir que no se lleve adelante este plan de cierre», recalcaba otro de los trabajadores de Avilés, Luis Pantiga.

Concentración en A Coruña

Las movilizaciones previstas para las próximas semanas incluyen una gran manifestación por las calles de Avilés y una marcha andando hasta la Delegación del Gobierno en Asturias. Pero antes de esto, hoy viajará una delegación de la plantilla asturiana hasta A Coruña para apoyar a sus compañeros gallegos. «Tenemos que estar ahí», declaró Alberto Grijalbo, secretario del comité de empresa.

Un autobús les trasladará hasta Arteixo. Partirán a las siete de la mañana en un autobús y esperan llegar a Galicia a las once de la mañana. Allí se unirán a la plantilla local para hacer fuerza contra la decisión de la multinacional.