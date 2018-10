Los sindicatos de Alcoa piden que se mantenga la actividad en Avilés para favorecer la venta Exigen que haya un entorno favorable que pueda atraer inversores para luego «obligar» a la multinacional a aceptar la compra de las dos plantas L. CASTRO AVILÉS. Jueves, 25 octubre 2018, 01:53

Favorecer la venta. Es el objetivo en el que se centran ahora los sindicatos, pero antes deben cumplirse algunas premisas. La primera pasa por que la empresa retire el expediente de regulación de empleo (ERE). El segundo movimiento sería mantener la actividad en la planta más allá de enero de 2019. Para ello, Alcoa deberá presentarse a la subasta de interrumpibilidad que el Gobierno central convocará próximamente. De no hacerlo, la factoría de Avilés se quedaría sin suministro eléctrico para el año que viene, lo que mermaría notablemente su atractivo de cara a buscar nuevos inversores.

«Entendemos que la decisión de la multinacional es irrevocable, pero los posibles compradores necesitan un entorno favorable y para eso la empresa tiene que mantener la actividad y seguir en el mercado», explicó el secretario general de UGT-FICA, Jenaro Martínez. Asimismo, señaló que una vez que esta parte esté conseguida, comenzará la búsqueda de nuevos inversores. Ya se están manteniendo contactos en este sentido con empresas. Una de ellas es el Grupo Daniel Alonso, que se ha ofrecido al Principado para aportar «alternativas» a la planta y dar actividad a la fábrica. Se da la circunstancia de que parte de las instalaciones de una de las empresas del grupo, Windar, están muy próximas a la factoría avilesina de Alcoa. No obstante, esta no es la única vía abierta, pues el grupo suizo Klesch también estaría interesado en la operación. La multinacional estadounidense ya había mantenido contactos anteriormente con este inversor industrial, precisamente para venderle sus factorías, pero la negociación no llegó a cuajar.

Ante este movimiento de posibles compradores, el comité de empresa de la planta avilesina insiste: «Lo primero es retirar el ERE y mantener la actividad». Así lo trasladó su presidente Sergio Sobrido durante la concentración de ayer frente a las instalaciones, donde expresó también su rechazo al plan social propuesto por los representantes de Alcoa en la reunión mantenida el martes con instituciones y sindicatos. «El único plan social que contemplamos es que se mantenga la actividad, nada más», aseveró.

Sobrido reconoció que les «da miedo» que ya se esté hablando de vender las factorías. «Estamos aún en noviembre y en cuestión de un mes se pondrá en marcha la subasta de interrumpibilidad. ¿Se presentará Alcoa? Esa es la cuestión», planteó el presidente del comité, quien añadió que «el Gobierno central tiene que obligarla para que siga funcionando el día 1 de enero y luego ya que la vendan si quieren».

Aseguró, asimismo, que los trabajadores no permanecerán «impasibles» y no dudó en afirmar que incrementarán el tono de sus movilizaciones si la compañía continúa firme y se niega a atender las reclamaciones del Estado.

