El comité de Alcoa advierte de que culpará al Gobierno si se cierra la planta «Se pone de perfil», censura el presidente de la plantilla avilesina, después de que el Ejecutivo no ponga sobre la mesa ninguna solución N. A. ERAUSQUIN GIJÓN. Lunes, 31 diciembre 2018, 02:20

«No vale decir que están trabajando. Al final, si cierra Alcoa, les haremos responsables». Así de tajante se mostraba ayer el presidente del comité de empresa de la factoría avilesina, José Manuel Gómez de la Uz, tras conocer las declaraciones del secretario general de Industria, Raül Blanco, en las que no ofrecía ninguna alternativa para las plantas. «El Gobierno se está poniendo de perfil y faltan dos semanas para que empiecen a cerrar y haya despidos», advirtió el responsable sindical.

Blanco, que depende directamente de la ministra de Industria, Reyes Maroto, señaló el sábado en la Cadena Ser que el Gobierno sigue trabajando con las autonomías, los sindicatos y la empresa, pero no ofreció ninguna otra alternativa, frente a los proyectos que sí expuso para la factoría que Vestas cerró en Villadangos del Páramo (León), adquirida por Network Steel, o las plantas de Cemex en Almería y Mallorca, para las que hay 14 proyectos industriales alternativos sobre la mesa. En el caso de Alcoa solo aseguró que el Ejecutivo estará al lado de los trabajadores y que no es posible la nacionalización de las factorías, como reclaman estos. «No se contempla y en eso la normativa europea es muy estricta y ahí no tenemos margen posible», señaló.

Sin embargo, De la Uz insistió en que el Estado debe actuar. «Tiene que intervenir de alguna forma, no sé si nacionalizándola o yendo a Pittsburgh», recalcó el presidente del comité de empresa avilesino, recordando que el Ministerio de Industria anunció un viaje de Maroto a esa localidad, donde está la sede central de Alcoa, para entrevistarse con sus directivos y no se supo más de él.

«Da la impresión de que no tienen nada», lamentó el representante de los trabajadores, que considera que la clave sería aguantar al menos seis meses, hasta que esté en marcha el tan anunciado estatuto para la industria electrointensiva, que palie el problema de costes de la energía que tienen que asumir este tipo de empresas. El problema es que ya no hay más tiempo. «Para que venga otra empresa tiene que haber otro marco y no se está haciendo nada», denunció.

Esta mañana los trabajadores volverán a concentrarse frente a la factoría a partir de las 10 horas y, para el día 12, han convocado una marcha desde la fábrica hasta el Ayuntamiento de Avilés.