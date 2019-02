El conflicto de Alcoa, más que números Trabajadores de Alcoa, ayer, en el acto celebrado en La Coruña . / EFE Trabajadores de la empresa protagonizan en La Coruña un acto para poner cara a los afectados por los posibles cierres E. C. Lunes, 25 febrero 2019, 04:23

Desde el inicio del conflicto, los trabajadores de Alcoa afectados por los posibles cierres de las plantas de Avilés y La Coruña llevan expresando su queja de que para la multinacional solo son números. Sin embargo, cada uno tiene su historia, su familia y su drama personal a la hora de afrontar un posible despido. Precisamente, para poner cara a esos empleados, ayer, se celebró un acto en La Coruña en el que la plantilla gallega reivindicó el futuro de las instalaciones.

Medio centenar de trabajadores de la planta gallega participaron en la acción titulada 'Los rostros de Alcoa' como una forma de humanizar la situación que están atravesando. En ella, los empleados fueron saliendo uno a uno a un escenario en la Plaza de Fábrica de Tabacos para poner nombre al drama que viven desde hace meses. Desde Alejandro, número 12.333, hasta Fani, 12.670, algunos ya jubilados, unos con 40 años en la fábrica, otros con solo uno, y todos unidos contra el cierre. Las intervenciones fueron grabadas por el realizador Juan Lesta para ser convertidas en un documental, informa Efe.

Hablaron delante del micrófono, la mayoría dieron el número con el que les identifica Alcoa, como Nieves, el 4.936, la primera de las mujeres que participaron y la que más tiempo lleva en activo de todos los que revelaron su identidad. Ella lo hace desde hace 41 años y está en el departamento de compras.

Alguno olvidó decir su número o su nombre y también hubo a quien, con los nervios, se le pasó recibir con un abrazo al siguiente en el turno de palabra, pero todos tienen la esperanza, de que «siga echando humo la fábrica». «Yo le tengo bastante cariño a la empresa, no a Alcoa, que me está despidiendo, pero mi abuelo hizo esta fábrica, mi padre trabajó 40 años y ahora llevo yo 19. Llevo la fábrica dentro, es nuestra y lo que no queremos es que una multinacional americana haya venido a sacarle su fruto y ahora la quiera cerrar; la empresa sigue siendo rentable», defiende Miguel Conde, que también reclama un precio de la energía competitivo.

Esta petición será también la que plantee la plantilla asturiana a la ministra de Industria, Reyes Maroto, el próximo jueves, cuando se reúna con el comité de la factoría avilesina en una visita que hará a Oviedo para inaugurar de forma oficial la oficina para captar inversores.